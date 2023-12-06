Выбрали самого активного гражданина Ида-Вирумаа: он регулярно сжигает ведьм в Нарве

Экскурсии по Нарве, придуманные и проводимые Александром, успешны. Многие из них собирают по 50-70 участников. Каждый год Опенко придумывает новые темы для них. В интервью гид часто говорит об уникальности города, о том, что он как птица Феникс восстает каждый раз после трагических событий и продолжает свое развитие. „Адвокат города Нарвы“, как однажды назвал себя Опенко, всегда может привести забавные случаи из жизни средневекового города, в подробностях знает историю Кренгольма. На экскурсиях с собой у него „передвижной музей“: монеты, старые билеты, открытки, украшения, кусочки старой черепицы, папка с фотографиями артефактов. Сам он чаще всего проводит экскурсионные прогулки по городу в „костюмах“ - сжигает ведьму в образе монаха, рассказывает историю средневековой Нарвы в образах крестоносца или викинга. Для тех, кто не любит ходить, он проводит лекции: „оживляет“ историю двух городов, Нарвы и Усть-Нарвы, через описание значимых для них исторических личностей. Опенко не устает удивлять. Например, летом попробовал новый формат для популяризации истории Нарвы - велоэкскурсия. А в ноябре провел завтрак с гидом в кафе города. Последние три года издает по книге: пишет о Нарве и об Усть-Нарве. Его книги в топе русскоязычных изданий Эстонии. Показатель качества экскурсии, как заметила одна женщина, то, что его с интересом слушают и дети тоже.