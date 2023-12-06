Выбрали самого активного гражданина Ида-Вирумаа: он регулярно сжигает ведьм в Нарве(1)
В Ида-Вирумаа выбирали активных граждан и лучшие общественные объединения, которые меняют жизнь региона к лучшему. Гида, автора многочисленных книг, лектора, учителя истории и обществознания Александра Опенко признали самым активным гражданином уезда в 2023 году.
„Неожиданно было, но очень приятно, - скромно говорит Александр Опенко. - Ида-Вирумаа - большой уезд. Замечательных людей в нем живет много. Приятно быть одним из них. Не думал, что могу завоевать этот титул“.
Экскурсии по Нарве, придуманные и проводимые Александром, успешны. Многие из них собирают по 50-70 участников. Каждый год Опенко придумывает новые темы для них. В интервью гид часто говорит об уникальности города, о том, что он как птица Феникс восстает каждый раз после трагических событий и продолжает свое развитие. „Адвокат города Нарвы“, как однажды назвал себя Опенко, всегда может привести забавные случаи из жизни средневекового города, в подробностях знает историю Кренгольма. На экскурсиях с собой у него „передвижной музей“: монеты, старые билеты, открытки, украшения, кусочки старой черепицы, папка с фотографиями артефактов. Сам он чаще всего проводит экскурсионные прогулки по городу в „костюмах“ - сжигает ведьму в образе монаха, рассказывает историю средневековой Нарвы в образах крестоносца или викинга. Для тех, кто не любит ходить, он проводит лекции: „оживляет“ историю двух городов, Нарвы и Усть-Нарвы, через описание значимых для них исторических личностей. Опенко не устает удивлять. Например, летом попробовал новый формат для популяризации истории Нарвы - велоэкскурсия. А в ноябре провел завтрак с гидом в кафе города. Последние три года издает по книге: пишет о Нарве и об Усть-Нарве. Его книги в топе русскоязычных изданий Эстонии. Показатель качества экскурсии, как заметила одна женщина, то, что его с интересом слушают и дети тоже.
По словам Опенко, звание „Активный гражданин Ида-Виру 2023“ - это большая ответственность. „Показывать своим примером, каким должен быть активный гражданин, что он должен делать в рамках уезда“, - это непросто, буду стараться“.
Интересно, что этот титул гиду присвоили через 10 лет после начала его деятельности. В 2013 году он, учитель истории, по совету жены решил пойти на курсы гидов для каземата бастиона „Виктория“. Затем он продолжил обучение, но давно по-новому смотрит на работу профессионального гида, привнося в нее много театрализованных и интерактивных моментов.
Новый титул - это не первое признание Опенко в этом году. За заслуги перед Эстонией в феврале 2023 года президент Эстонии Алар Карис вручил ему Орден Белой звезды V степени.
По словам гида, раньше в Нарве тоже выбирали почетных граждан. Он не знает, как именно их выбирали, но они были. На это звание, по мнению Александра, могли претендовать и Адольф Ган, известный мэр Нарвы, и Дмитрий Зиновьев, владелец лесопилок и литейного завода, и Сергей Лаврецов, владелец спиртового завода. „Это самые известные, кто вспоминается, кто оказал значительное влияние на развитие региона, - говорит Опенко. - Безусловно, таких людей было в Нарве больше. Кнопп и его сыновья, Пельцер - все они были достойны такого титула“. Теперь в этом ряду и сам нарвский гид.
Всего в конкурсе, который проводил Ида-Вируский Центр Предпринимательства, награды получили 12 номинантов. Например, в номинации Использование Европейских Денег Ида-Виру 2023 победила Центральная Больница Ида-Виру, которая в последние годы на средства европейских фондов (около 35 миллионов евро) построила в районе Ахтме города Кохтла-Ярве современный медицинский городок.
В номинации „ Местная Инициатива Ида-Виру 2023“ одержал победу проект выставки, организованной MTÜ Toila Valla Hariduse ja Kultuuriselts. В художественном проекте „Рисуем вместе“ было создано около двадцати пяти видов волости Тойла, для раскрашивания которых привлекли членов семей, друзей, коллег и соседей.
Лучшим гражданским объединением Ида-Виру 2023 было выбрано MTÜ Jõhvi Muuseumi Selts. В 2023 году оно организовало ряд мероприятий, включая VI мемориальную конференцию генерал-майора Александра Тыниссона, „Фестиваль органной музыки“ и программу ночи музеев.
Специальный приз получило Общество Охотников Ида-Виру, которое в этом году привлекло в Эстонский Горный Музей более 5000 человек, включая охотников-мужчин и охотников-женщин Эстонии вместе с семьями и сопровождающими.
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