Судьба нарвского погранпункта - в руках российской стороны? Пограничники рассказали, при каких условиях придется закрыть границу

„Мы в любом случае сейчас не советуем никому ездить или ходить в Россию. Потому что предсказать, будет ли в случае миграционной атаки закрыт погранпункт, только ли Нарвский или все три, невозможно, а случиться это может в считанные часы. И тогда возвращение людей домой в Эстонию может быть затруднено“, - предостерег Тарво Крууп.

Что же пограничники называют „миграционной атакой“?

„Мы вполне способны понять разницу между реальными просителями убежища и теми людьми, которые участвуют в т.н. миграционном давлении. Последних мы разворачиваем еще на этапе проверки, а Россия впускает их обратно. Но если в какой-то момент Россия просто не впустит их назад, мы окажемся в ситуации, когда нам придется заниматься судьбой этих людей. И тогда граница будет закрыта немедленно, чтобы избежать второй, третьей и четвертой волны мигрантов“, - пояснил Крууп.

Крууп сказал, что решение о закрытии границы принимается правительством, но в принципе находится на расстоянии одного телефонного звонка от Департамента полиции и погранохраны. „Как только мы понимаем, что ситуация накалилась, мы сообщаем об этом министру, а уж насколько быстро за этим последует решение, зависит от них“.

Пограничники подчеркивают, что даже несколько граждан третьих стран, оказавшихся на эстонской границе, могут спровоцировать ее закрытие, если это будет определено как миграционная атака.

На данный момент, по информации от пограничной службы Нарвы, таких атак не было.

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