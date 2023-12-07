Порно со звездами: американская компания помогала делать дипфейки, наплевав на нормы безопасности
Американская компания в сфере искусственного интеллекта тайно собирала плату за сервис, который может создавать порнографические дипфейки о сексе без взаимного согласия. При этом она использовала финансовую инфраструктуру компании Stripe, которая запрещает проводку платежей за „взрослые“ материалы. Читайте расследование группы Bellingcat.
Базирующаяся в Калифорнии компания AnyDream перенаправляет пользователей через сторонние веб сайты и представляет это на аккаунте в Stripe, принадлежащем основателю AnyDream Янь Цзюньюю, как сеть для найма сотрудников на удаленке. Вероятно, это делалось для того, чтобы система на выявила нарушения запрета на контент для взрослых. Представители Stripe заявили, что не могут давать комментарии о конкретных аккаунтах, но вскоре после запроса о комментарии на позапрошлой неделе профиль Янь Цзюньюя был удален.