Порно со звездами: американская компания помогала делать дипфейки, наплевав на нормы безопасности

Базирующаяся в Калифорнии компания AnyDream перенаправляет пользователей через сторонние веб сайты и представляет это на аккаунте в Stripe, принадлежащем основателю AnyDream Янь Цзюньюю, как сеть для найма сотрудников на удаленке. Вероятно, это делалось для того, чтобы система на выявила нарушения запрета на контент для взрослых. Представители Stripe заявили, что не могут давать комментарии о конкретных аккаунтах, но вскоре после запроса о комментарии на позапрошлой неделе профиль Янь Цзюньюя был удален.