„Не так давно тут даже сражался чемпион мира". Почему на турнире в Эстонии любитель может обыграть гроссмейстера

„Международный шахматный турнир в Пюхаярве - это не просто спортивное событие, но и долгоживущая традиция, которая продолжается уже 23 года подряд. Этот турнир привлекает шахматистов со всего мира и считается одним из ключевых событий в мире шахмат в Эстонии. В прошлом здесь сражались легендарные гроссмейстеры, такие как экс-чемпион мира Анатолий Карпов и „вечный“ Виктор Корчной. Организатором турнира является энергичный Урмас Рандма, который также организует соревнования по легкой атлетике, а главным спонсором выступает бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи“, - рассказывает основатель образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский.

В этом году титулованные шахматисты также не обошли турнир стороной. Под первым рейтинговым номером был посеян Алексей Широв (в 1998 году он обыграл Владимира Крамника и должен был играть с Гарри Каспаровым за шахматную корону, но матч так и не состоялся). В качестве аксакалов экзаменовали своих соперников Артур Юсупов (когда-то чемпион Олимпиады в составе сборной СССР, но уже давно выступает за Германию) и самый титулованный эстонский шахматист современности Яан Эльвест, играющий под флагом США.

Однако в турнире участвовали не только профессиональные шахматисты, но и известные личности из разных сфер жизни, такие как главный редактор Äripäev Игорь Рытов, режиссер Каупо Круузиаук, биолог Урмас Тартес и журналист Рауль Ребане. В этом году многие из них продемонстрировали отличные результаты, подчеркивая, что даже не профессиональные шахматисты могут состязаться с топовыми игроками. Все дело в том, что правила турнира таковы, что на всю партию отводится 20 минут времени, однако между участниками оно распределяется в зависимости от их силы. Например, в партии с гроссмейстером любитель будет иметь 18 минут против его 2. Если силы шахматистов не так отличаются, то 16 против 4 минут, далее 14 против 6, 12 против 8, ну а шахматисты одной силы имеют по 10 минут на партию без добавления за ход.