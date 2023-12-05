„Не так давно тут даже сражался чемпион мира". Почему на турнире в Эстонии любитель может обыграть гроссмейстера
В местечке Пюхаярве на юге Эстонии прошел шахматный турнир, победителем которого стал прославленный испанский (а в прошлом латвийский) шахматист Алексей Широв. Доктор наук Игорь Крупенский и главред RusDelfi Андрей Шумаков тоже приняли участие в турнире. Но в тройку призеров не попали.
„Международный шахматный турнир в Пюхаярве - это не просто спортивное событие, но и долгоживущая традиция, которая продолжается уже 23 года подряд. Этот турнир привлекает шахматистов со всего мира и считается одним из ключевых событий в мире шахмат в Эстонии. В прошлом здесь сражались легендарные гроссмейстеры, такие как экс-чемпион мира Анатолий Карпов и „вечный“ Виктор Корчной. Организатором турнира является энергичный Урмас Рандма, который также организует соревнования по легкой атлетике, а главным спонсором выступает бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи“, - рассказывает основатель образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский.
В этом году титулованные шахматисты также не обошли турнир стороной. Под первым рейтинговым номером был посеян Алексей Широв (в 1998 году он обыграл Владимира Крамника и должен был играть с Гарри Каспаровым за шахматную корону, но матч так и не состоялся). В качестве аксакалов экзаменовали своих соперников Артур Юсупов (когда-то чемпион Олимпиады в составе сборной СССР, но уже давно выступает за Германию) и самый титулованный эстонский шахматист современности Яан Эльвест, играющий под флагом США.
Однако в турнире участвовали не только профессиональные шахматисты, но и известные личности из разных сфер жизни, такие как главный редактор Äripäev Игорь Рытов, режиссер Каупо Круузиаук, биолог Урмас Тартес и журналист Рауль Ребане. В этом году многие из них продемонстрировали отличные результаты, подчеркивая, что даже не профессиональные шахматисты могут состязаться с топовыми игроками. Все дело в том, что правила турнира таковы, что на всю партию отводится 20 минут времени, однако между участниками оно распределяется в зависимости от их силы. Например, в партии с гроссмейстером любитель будет иметь 18 минут против его 2. Если силы шахматистов не так отличаются, то 16 против 4 минут, далее 14 против 6, 12 против 8, ну а шахматисты одной силы имеют по 10 минут на партию без добавления за ход.
„Я участвовал в турнире второй раз, - признается Крупенский. - В прошлом году я занял 16-е место, и в этот раз я был решительно настроен показать лучший результат. Для меня участие в этом турнире стало возвращением к страсти, которую я оставил в прошлом. После более чем двадцатилетнего перерыва я снова почувствовал азарт и радость соревнований. Это стало возможным благодаря временной гандикап-системе, которая предоставляет менее опытным шахматистам немного больше времени в сравнении с более опытными игроками. После первого дня соревнований, меня даже назвали „неожиданным лидером“, но после 33 партий я занял приличное 7-е место из 34 участников. Было вдохновляюще соревноваться с такими сильными противниками. Мои самые яркие моменты на турнире включали в себя победу над бывшей чемпионкой мира из Катара, Жу Чэнь, победу над легендой мировых шахмат Артуром Юсуповым и ничью с легендарным Яаном Эльвестом“.
„Мне повезло куда меньше, чем Игорю, - шутит Андрей Шумаков. - Хорошие проигранные партии я чередовал с плохими проигранными - всё же график для меня оказался весьма непростым. Я не так часто играю в турнирах, и совсем ни разу не играл в тех, где нужно сыграть 15 партий в день. Так что в первой половине турнира я довольствовался единственной победой, а со второй мне пришлось сняться“.
Победителем 23-го турнира Pühajärve стал топ-гроссмейстер Алексей Широв. Он набрал невероятные 30 очков из 33 возможных. Второе и третье место разделили мастер ФИДЕ Уку Вальнер из Эстонии и международный мастер Владимир Свешников из Латвии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.