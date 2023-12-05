ФОТО и ВИДЕО | Репортер RusDelfi испытал на себе, каково это — готовиться к покорению Эвереста
Эстонский спортсмен-экстремал и альпинист Каспар Ээвальд предстоящей весной отправится в 55-дневную экспедицию, чтобы достичь вершины Эвереста. Для достижения цели Каспар выполняет комплексный план тренировок и гипоксическую тренировку, т. е. развивает выносливость организма в условиях недостатка кислорода. Корреспондент RusDelfi побывал на презентации будущей экспедиции и опробовал на себе гипоксическую тренировку альпиниста Каспара Ээвальда.
Перед началом презентации всем журналистам предоставили возможность почувствовать на себе всю сложность подготовки и работы альпиниста, мы начали утреннее мероприятие с подъема по легендарной лестнице Телебашни и проверили свои силы, добравшись до 21-го этажа.
Журналистов было много, но подняться пешком на высоту 170 метров (21 этаж), имитируя подъем в гору, вызвались далеко не все. Я с удовольствием согласился и старался не отставать от Каспара, в результате мы преодолели 21 этаж за 10 минут.
Конечно, подъем на 21-й этаж не сравнить с восхождением на Эверест (8849 метров), но для обычного человека это была своеобразная проверка на прочность.
После захватывающего подъема по лестнице Каспар представил планы своей экспедиции, а также снаряжение и тренировочное оборудование.
„Любой, кто со мной знаком, знает, что, когда я действительно что-то задумал, я не останавливаюсь, пока поставленная цель не будет достигнута. И вот – передо мной стоит самая большая и самая экстремальная задача на данный момент – подняться на вершину самой высокой горы в мире, Эвереста“, - сказал Каспар Ээвальд на презентации будущей экспедиции.
Хотя Ээвальд твердо намерен покорить Эверест, он также понимает, что не стоит слишком рисковать своей жизнью.
„Ни одна гора не стоит того, чтобы расставаться с жизнью. За последние два года я повидал немало смертей и трагедий, поэтому научился ценить жизнь гораздо больше. Я точно не буду совершать глупых ошибок и надеюсь, что у меня хватит ума и духа справиться с пиковой лихорадкой“, — сказал Ээвальд.
По словам Каспара, из-за исключительно низкого давления воздуха на вершине Эвереста там содержится всего 30% кислорода по сравнению с тем воздухом, которым мы дышим на уровне моря в Эстонии. На высоте 8000 метров начинается так называемая „зона смерти“, где организм человека перестает работать из-за крайней нехватки кислорода. Например, дальнемагистральные самолеты летают примерно на такой же высоте.
„Моими тренировками руководит всемирно признанный спортивный ученый, доктор Ирина Зеленкова, которая специализируется на гипоксии и высотной подготовке и сама покорила самые высокие вершины большинства континентов, включая Эверест“, — пояснил Ээвальд.
„Под ее руководством я провожу высотные тренировки с использованием специального генератора гипоксии, чтобы прийти в отличную форму к экспедиции. Генератор гипоксии имитирует условия пониженного уровня кислорода в высокогорье, в которых придется подниматься в гору долгие дни“, - добавил Ээвальд.
Журналистам также предоставили возможность проверить свои способности на тренажере, имитирующем условия высоты. С его помощью Каспар тренирует способность адаптироваться к высокогорным условиям.
Генератор поддерживает способность организма адаптироваться к высоте до 6500 метров, а его основная цель – повысить подготовить человека к пребыванию на меньших высотах с минимально возможными затратами ресурсов организма.
Нам установили 500 метров, и уже через несколько минут ощущалась нехватка кислорода. Боюсь представить, что ожидает неподготовленного человека, который окажется на высоте 8000 тысяч метров над уровнем моря.
Тренировочный цикл Каспара Эвальда для покорения Эвереста длится в общей сложности 22 недели, каждая включает в себя 8 часов тренировок и не менее 40 километров бега.
В экспедиции на вершину Эвереста Каспара поддерживает Fenix Adventure — проект поддержки спортсменов-экстремалов Fenix Casino, который с одной стороны помогает спортсменам-экстремалам реализовать свои мечты, но с другой - ,заботится о безопасности смелых предприятий. По словам Марье Браунбрюк, менеджера по маркетингу Fenix Casino, многих людей завораживают и вдохновляют испытания, выходящие за пределы человеческих возможностей, и при поддержке Fenix Adventure любители экстремальных приключений могут вооружиться всем необходимым для того, чтобы вернуться домой в целости и сохранности.
„Мы с Каспаром давно работаем вместе, и, образно говоря, „вместе были“ на Денали, самой высокой горе Северной Америки, и Аконкагуа, высшей точке Южной Америки. Мы, разумеется, поддерживаем экспедицию на Эверест, так как это была самая большая мечта Каспара на протяжении долгого времени, а мечты должны сбываться“, - сказала Марье Браунбрюк. Fenix Adventure также поддерживает других эстонских ультраспортсменов, таких, как ультратриатлет Райт Ратасепп и ультрамарафонец Йоэль Юхт.
Экспедиция Каспара на Эверест продлится с 4 апреля по 31 мая 2024 года, а восхождение на Эверест запланировано с 14 апреля по 21 мая. До сих пор это удавалось сделать лишь восьми представителям Эстонии. Следить за блогом Каспара об Эвересте можно на портале Fenix Adventure. Там же можно найти рассказы о его предыдущих приключениях и победах.
В начале 2023 года Эвальд предпринял попытку покорить самую высокую гору мира за пределами Азии, то есть высочайшую вершину Анд – Аконкагуа, что было испытанием перед Эверестом. Из-за опасной погоды и трагического падения друга до вершины не удалось дойти 105 метров, и никто из всей команды экспедиции, включавшей в себя почти 20 человек, тогда на вершину не поднялся.
Однако форма Каспара в экспедиции на Аконкагуа была признана командой организаторов очень хорошей, и таким образом он получил окончательное подтверждение того, что может участвовать в экспедиции на Эверест в 2024 году.
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