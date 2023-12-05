ФОТО и ВИДЕО | Репортер RusDelfi испытал на себе, каково это — готовиться к покорению Эвереста

Перед началом презентации всем журналистам предоставили возможность почувствовать на себе всю сложность подготовки и работы альпиниста, мы начали утреннее мероприятие с подъема по легендарной лестнице Телебашни и проверили свои силы, добравшись до 21-го этажа.

Журналистов было много, но подняться пешком на высоту 170 метров (21 этаж), имитируя подъем в гору, вызвались далеко не все. Я с удовольствием согласился и старался не отставать от Каспара, в результате мы преодолели 21 этаж за 10 минут.

Конечно, подъем на 21-й этаж не сравнить с восхождением на Эверест (8849 метров), но для обычного человека это была своеобразная проверка на прочность.

После захватывающего подъема по лестнице Каспар представил планы своей экспедиции, а также снаряжение и тренировочное оборудование.

„Любой, кто со мной знаком, знает, что, когда я действительно что-то задумал, я не останавливаюсь, пока поставленная цель не будет достигнута. И вот – передо мной стоит самая большая и самая экстремальная задача на данный момент – подняться на вершину самой высокой горы в мире, Эвереста“, - сказал Каспар Ээвальд на презентации будущей экспедиции.

Эверест Высочайшая гора Джомолунгма (Эверест), вершина которой находится на высоте 8848,8 м над уровнем моря, покорилась нескольким тысячам человек. Однако история знает и сотни случаев, когда люди погибали при попытках восхождения. В большинстве случаев они гибли из-за лавин, падения с высоты, обвала льда, а также различных расстройств здоровья, вызванных пребыванием в высокогорье. К сожалению, не все тела погибших были найдены. Причины и обстоятельства смерти некоторых из них и вовсе остались неизвестными.

Хотя Ээвальд твердо намерен покорить Эверест, он также понимает, что не стоит слишком рисковать своей жизнью.

„Ни одна гора не стоит того, чтобы расставаться с жизнью. За последние два года я повидал немало смертей и трагедий, поэтому научился ценить жизнь гораздо больше. Я точно не буду совершать глупых ошибок и надеюсь, что у меня хватит ума и духа справиться с пиковой лихорадкой“, — сказал Ээвальд.

По словам Каспара, из-за исключительно низкого давления воздуха на вершине Эвереста там содержится всего 30% кислорода по сравнению с тем воздухом, которым мы дышим на уровне моря в Эстонии. На высоте 8000 метров начинается так называемая „зона смерти“, где организм человека перестает работать из-за крайней нехватки кислорода. Например, дальнемагистральные самолеты летают примерно на такой же высоте.