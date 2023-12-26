Самоубийство девочки, которого не должно было случиться. „Мамочка, не плачь... Ты замечательная“

Это должны знать родители каждого подростка. И сами подростки тоже.

Ни одного признака классической депрессии. Замечательный класс. Хорошие отношения в семье. Отличные результаты в школе и спорте. Поначалу семья не могла найти ни одной зацепки, почему Сигрид покончила с собой.

Мы находимся на кладбище в Тарту. Мать ставит свечу на могилу дочери и улыбается. Спустя пять лет после смерти Сигрид она наконец смирилась с тем, что ее ребенок погиб в результате самоубийства. Ирене с теплотой вспоминает свою старшую дочь.

Она похоронена рядом со своим дедушкой. „Это наш семейный участок, но я никогда не думала, что мы похороним здесь Сигрид...“

„Там покоится еще одна девочка“, — Ирене указывает на могилу в нескольких шагах от могилы Сигрид. Эта девочка-подросток тоже покончила с собой.

В этом году (по состоянию на 31 октября) покончили с собой восемь подростков (из 156 жертв суицида). Как стало известно „Экспрессу“, в нескольких случаях причиной самоубийства стали сложные отношения со сверстниками.