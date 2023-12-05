Конор Макгрегор объявил себя президентом Ирландии

„Ирландия, твой президент“, — подписал фото боец.

Сразу после публикации некоторые британские букмекеры начали принимать ставки на то, что Макгрегор баллотируется на парламентские или президентские выборы. Ставки принимаются как на участие в выборах, так и на победу Макгрегора в них.

Ближайшие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс, который занимает этот пост с 2011 года.

На прошлой неделе ирландская полиция открыла расследование против Макгрегора из-за его публичной поддержки беспорядков в Дублине, которые проходили с 23 по 24 ноября. В частности, Макгрегор предлагал провести „марш свободы“ и заявил, что „Ирландия принадлежит ирландцам“. Экс-чемпиону UFC вменяли „разжигание ненависти“ к мигрантам, за что по ирландским законам ему может грозить до двух лет тюрьмы.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал первым в истории чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Ирландец сложил чемпионские полномочия в октябре 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

С тех пор Макгрегор провел в UFC три боя, в которых дважды уступил американцу Дастину Порье. Последний бой с Порье в июле 2021 года закончился для ирландца переломом ноги, после чего он ни разу не выходил в октагон. Планируется, что ирландец возобновит карьеру в UFC в 2024 году.

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