МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо - Татьяне Завьяловой: „Выучите, наконец, историю Эстонии и не мешайте историкам делать свою работу!“
Почетный профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо в своей колонке анализирует вышедшее на днях в „Нарвской газете“ интервью Татьяны Завьяловой с историком-любителем Антсом Юрманом о белом терроре. Руутсоо не согласен с рядом утверждений и отмечает, что „дискредитация эстонской исторической науки, особенно в Нарве, способствует политической дестабилизации нашей страны“.
Недавно в ежегоднике Эстонского военного музея была опубликована трактовка Антса Юрмана: „Белый и красный террор в восточной части Вирумаа. 1917-1919“ . Своими комментариями журналист „Нарвской газеты“ Татьяна Завьялова, похоже, нашла возможность отменить одну из основ эстонской государственности – правдивость и достоверность нашего исторического повествования. Комментарий к сочинению Юрмана расширен с целью по существу очернить эстонскую историческую науку и в то же время отменить ее без какой-либо доказательной базы.