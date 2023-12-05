МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо - Татьяне Завьяловой: „Выучите, наконец, историю Эстонии и не мешайте историкам делать свою работу!“

Недавно в ежегоднике Эстонского военного музея была опубликована трактовка Антса Юрмана: „Белый и красный террор в восточной части Вирумаа. 1917-1919“ . Своими комментариями журналист „Нарвской газеты“ Татьяна Завьялова, похоже, нашла возможность отменить одну из основ эстонской государственности – правдивость и достоверность нашего исторического повествования. Комментарий к сочинению Юрмана расширен с целью по существу очернить эстонскую историческую науку и в то же время отменить ее без какой-либо доказательной базы.

Ось творчества Татьяны Завьяловой, а значит и проблема, — это разоблачение того, что журналистка называет „официальная трактовка событий“ в истории Эстонии. Другими словами, официальный, поддерживаемый государством и одобряемый им подход к истории, скрывающий „неприятную“ историческую правду. Это ложное утверждение. Никакой „государственно-исторической правды“ в Эстонии нет. Профессора из других европейских стран, США и Канады оказываются сегодня самыми влиятельными авторами по истории Эстонии! Эстонская историческая наука формируется благодаря сотрудничеству международного научного сообщества.