„Я вырвался из ада“. Украинский военный рассказал Би-би-си о боях за плацдарм на левом берегу Днепра

Однако несколько сотен украинских морских пехотинцев сумели окопаться в этом районе — частично в этом им помогла артиллерия ВСУ, расположенная на более высоком правом берегу Днепра.

Когда мы переправились на тот берег, враг нас ждал. Россияне, которых нам удалось захватить, говорили, что о нашей высадке их предупредили заранее, так что враг знал, куда стрелять. Летело по нам все, что можно: накрывали из артиллерии, минометов, огнеметов. Я думал, что никогда оттуда не выберусь.

Мы думали, что после того как зайдем, враги убегут и дальше мы будем спокойно переправлять все необходимое, но так не произошло.

Мы с собой берем на тот берег всё: генераторы, топливо, еду. Для того чтобы держать плацдарм, нужно всё и много, но снабжение сюда не было спланировано.

Вся передовая под постоянным огнем россиян. У меня на глазах затонули лодки с моими побратимами (так украинские военные часто называют товарищей по оружию — Би-би-си), остались навсегда в Днепре.

Слова украинского военного выделены в этой статье курсивом. Би-би-си публикует их в переводе с украинского языка.

Представители украинской армии заявили Би-би-си, что по соображениям безопасности не комментируют ситуацию в районе, о котором идет речь.

Его слова свидетельствуют о напряжении, нарастающем по мере того, как российское вторжение в Украину приближается к своему второму году.

Военный, который отправлял Би-би-си текстовые сообщения через мессенджер, рассказывает про то, как взрываются украинские лодки с солдатами, когда в них попадают российские снаряды, про нехватку выучки у поступающего на фронт пополнения и про чувство брошенности командованием, которое испытывают украинские военные.

Собеседник Би-би-си — один из тех, кто воюет в районе Крынок под постоянным огнем российской армии. Мы не называем его имя.

Несколько сотен украинских военных уже несколько недель сражаются на участке левобережья в районе села Крынки в Херсон ской области. Они сумели взять его под контроль в ходе контрнаступления, которое ВСУ начали полгода назад.

Река разделяет оккупированные Россией и подконтрольные Украине части юга Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о хороших перспективах этого наступления, называя его началом чего-то большего.

В своей воскресной сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинцы удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и наносят „огневые удары по тылу врага“.

Однако рассказ нашего собеседника свидетельствует о том, что правительство Украины и ее генералы по-разному оценивают ситуацию на войне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре сказал в интервью журналу Economist: „Так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который заводит нас в тупиковую ситуацию. Глубокого и красивого прорыва, вероятнее всего, не будет“.

В офисе президента Зеленского тогда быстро раскритиковали заявления генерала Залужного и заявили, что патовой ситуации на поле боя нет.

Мы все время сидели под обстрелом. Все дороги и пути заминированы. Россияне не могут все контролировать, и мы этим пользуемся. Но их дроны висят в воздухе постоянно, они готовы стрелять постоянно, готовы стрелять сразу же, как только увидят передвижение.

Снабжение было [нашим] самым слабым звеном. Россияне за этим следили, и становилось все труднее.

Особенно не хватало воды, хотя что-то переправляли на лодке или дронами.

Мы сами дозакупали генераторы, зарядные банки, теплую одежду. Сейчас наступают холода, и будет только хуже. А поскольку реальная ситуация тут замалчивается, то никто ничего менять не будет.

Никто своих целей не знает. Много кто считает, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что в наших высадках [на левом берегу] политического значения было больше, чем военного. Но мы просто делали свою работу и не углублялись в стратегию.

Нет сомнений — новый плацдарм ВСУ заставил россиян передислоцировать часть войск с других частей фронта, в том числе с хорошо укрепленных оборонительных позиций в Запорожской области, где Киев надеялся на более быстрый прорыв.