Большое исследование The Washington Post о том, что пошло не так с контрнаступлением ВСУ. В Украине и на Западе недооценили, что Россия готова жертвовать жизнями солдат в таких масштабах

В Киеве надеялись, что наступление ВСУ сможет повторить успех осенней кампании 2022 года, когда украинская армия освободила часть Харьковской области на северо-востоке и Херсон на юге. По словам западных чиновников, военные игры показали, что Украине следует сосредоточиться на одной стратегической цели — выйти к Азовскому морю, чтобы отрезать сухопутный путь из России в Крым, критически важный для Кремля.

Украинские военные опасались, что понесут катастрофические потери в ходе контрнаступления. В США считали, что без решительного наступления в конечном итоге погибнет больше украинских солдат, потому что конфликт превратится в затяжную войну на истощение.

В Украине и на Западе недооценили, что Россия готова жертвовать жизнями солдат в таких масштабах, которые мало кто может себе позволить.

В разведке США считали, что шансы на успех составляют лишь 50 на 50, поскольку Россия зимой и весной создала мощную систему обороны.

США, основываясь на результатах военных игр на картах, выступали за то, чтобы ВСУ наступали вдоль южной оси — в направлении Мелитополя к Азовскому морю. Украинское командование настаивало на трех участках фронта: на юг — к Мелитополю и Бердянску в Запорожской области и на восток — к Бахмуту в Донецкой области.

США считали, что Украина могла провести лобовую атаку на российские позиции теми силами, что у нее были. По оптимистичному прогнозу, украинские войска могли бы достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней.

Представители властей США и Украины порой резко расходились в том, какими будут стратегия, тактика и сроки контрнаступления. Пентагон настаивал на том, чтобы оно началось в середине апреля 2023 года, чтобы Россия не успела укрепить свои позиции. Украина медлила, не имея дополнительного вооружения и подготовки.

При подготовке кампании офицеры из Украины, США и Великобритании провели восемь крупных военных игр на картах. „Но Вашингтон просчитался в том, как быстро украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу запад ного образца — особенно, не предоставляя Киеву военно-воздушной мощи, неотъемлемой части современных вооруженных сил“, — пишет издание.

Американская разведка скептически относилась к тому, с каким энтузиазмом Пентагон подходил к контрнаступлению ВСУ. Разведка оценивала успех не более чем 50 на 50. В секретном докладе разведки говорилось, что трудности с доставкой солдат, боеприпасов и техники могут привести к тому, что Украина, вероятно, не достигнет своих целей в контрнаступлении. Американские военные ставили под сомнение выводы разведки, утверждая, что эта оценка не учитывает огневую мощь нового вооружения, а также волю украинцев к победе.

При подготовке к контрнаступлению ВСУ союзники Украины пообещали бронетехнику: США — боевые машины Bradley и танки Abrams, Великобритания — танки Challenger, Германия и другие страны НАТО — сотни танков Leopard. Гораздо большей проблемой стала поставка 155-миллиметровых снарядов, которые позволили бы Украине конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом России. По расчетам Пентагона, ВСУ нужно не менее 90 тысяч снарядов в месяц, но в США выпускают лишь десятую часть от этого объема. В итоге при содействии Вашингтона крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины стала Южная Корея, которая (через косвенные поставки) передала больше снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. США сначала отказались передать Украине из своего арсенала 155-миллиметровые снаряды с кассетными боеприпасами.

Кроме того, по словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный предполагал, что необходимость обороняться на тысячекилометровой линии фронта ослабит боевую мощь российской армии, у которой уже возникали трудности с логистикой и моральным духом. Западные чиновники считали, в свою очередь, что украинский план приведет к сокращению огневой мощи ВСУ в любой точке наступления. Западная военная доктрина диктовала концентрированный удар по одной цели.

В США сомневались, что украинской армии следует оставлять большую группировку войск возле Бахмута в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский, поддерживаемый командованием, выступал за то, чтобы Бахмут стал одним из направлений контрнаступления. Для этого главком ВСУ Валерий Залужный сохранил под Бахмутом больше сил, чем на юге, в том числе наиболее опытные подразделения. В Киеве настаивали на том, чтобы вести наступление в районе Бахмута, поскольку иначе Россия может попытаться вновь захватить районы в Харьковской области и продвинуться в районе Донецка.

The Washington Post отмечает, что к началу 2023 года, по данным США, в войне погибли или получили ранения 130 тысяч украинских военных, включая многих лучших солдат страны. По оценкам американских спецслужб, потери российской армии к началу 2023 года составили около 200 тысяч убитыми или ранеными, включая десятки тысяч хорошо подготовленных военных. Потери ВС РФ в технике, согласно утекшим документам Пентагона, составили более двух тысяч танков, около четырех тысяч боевых бронемашин и не менее 75 самолетов.

США давили на Украину, чтобы наступление началось как можно раньше. Но ВСУ не хватало техники

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По словам источников WP, знакомых с ходом переговоров, генсек НАТО среди прочего спросил, в какой степени украинские бригады будут оснащены к концу апреля. Зеленский ответил, что на 80-85%. Украинские чиновники в то же время продолжали настаивать, что для достижения успеха нужно больше вооружений.

С середины апреля власти США пытались убедить Украину начать действовать. К маю США и их союзники начали беспокоиться из-за того, что контрнаступление не начинается. Американские военные считали, что окно возможностей закрывается: зимой российские войска имели слабые оборонительные сооружения, а после потерь в Харькове и Херсоне моральный дух россиян упал. Но ситуация быстро менялась.

Как отмечает WP, представители Украины постоянно откладывали наступление, передавая американским союзникам, что оно начнется в апреле, затем — в мае, и наконец — в июне. В США считают, что российские войска использовали это время, чтобы расширить минные поля, которые в итоге существенно затруднили продвижение украинских войск. Также Вашингтон беспокоило, что украинцы тратят слишком много артиллерийских снарядов, необходимых для контрнаступления, в первую очередь в районе Бахмута.