IIHF ввела обязательную защиту шеи после смерти хоккеиста от удара конька

Соответствующие требования ранее действовали для игроков до 18 и 20 лет, теперь их распространили и на взрослых, пишет РБК.

Точная дата вступления этого требования в силу для взрослых игроков будет зависеть от экипировщиков, которые должны будут быть готовы удовлетворить возросший спрос.

До официального вступления правила в силу IIHF продолжит настоятельно рекомендовать всем игрокам, участвующим в ее соревнованиях, использовать защиту от порезов шеи.

28 октября в матче Британской элитной лиги (EIHL) американскому форварду „Ноттингема“ Адаму Джонсону порезали шею коньком, врачи не смогли его спасти. После этого требование о защите шеи появилось в EIHL и канадских юниорских лигах.

Джонсон в 2018–2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за „Питтсбург Пингвинз“, в котором играет российский форвард Евгений Малкин.

Протекторы шеи обычно выполнены в виде круглого ошейника и, в зависимости от модели и конструкции, могут защищать кадык, жизненно важные артерии, ключицы, плечи и верхнюю часть грудной клетки и позвоночника от порезов коньком, прямого попадания шайбы или ударов клюшкой.

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