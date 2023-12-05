Женщина потрясена: спустя 17 лет мужу предписано покинуть семью и вернуться в Беларусь

Департамент миграции указал, что несмотря на то, что Алексей живет в Литве с 2006 года, а с 2005 женат на гражданке Литвы и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, работает, все же на основании выводов ДГБ было принято решение отказать ему в виде на жительство из соображений безопасности. В решении также указано, что Алексей живет в Литве, но часто ездит в Беларусь. „Исходя из этого, можно сделать вывод, что иностранец не разорвал социальные связи с Беларусью, а это повышает риск предоставления информации и сотрудничества с Белорусскими службами“, – сказано в решении. „Почему человек не может ездить к родителям? Да, мы раньше почти каждые выходные ездили, до пандемии. Там не только его родители живут, там похоронена моя мама, мы не ездим туда просто так“, – сказала Янина. Департамент отметил, что Алексей не претендовал на постоянный вид на жительство и на гражданство, что расценил, как факт „недостаточной интеграции в литовское общество и то, что человек не связывает с Литвой свое будущее“. По словам Янины, Алексею сделали замечание и из-за небольшой зарплаты, что семью содержу я.