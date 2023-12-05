Ефимова стартует на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Тренер Хейн: семь или восемь спортсменок могут побороться за медали, Энели - одна из них

Два года назад Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы на короткой воде. Однако тренер Ефимовой Хенри Хейн не стал говорить громких слов перед соревнованиями.

„Для меня самое главное, чтобы технически все было выполнено верно. Мы хотим установить личные рекорды и выйти в финал. Какое место мы займем в итоге, зависит не только от нас. Если Энели проплывет с личным рекордом, а соперницы окажутся быстрее, мы ничего не сможем с этим сделать. Здесь есть семь или восемь спортсменок, которые могут побороться за медали, и уровень Энели таков, что она определенно одна из них“, - сказал Хейн Delfi накануне ЧЕ.

16-летняя Ефимова показала хорошую форму открытом чемпионате „Калева“ в Таллинне в середине ноября, улучшив свои личные рекорды на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, а также рекорд Эстонии. На чемпионате Европы у нее могут быть возможности на всех трех дистанциях, но Хейн сказал, что в преддверии олимпийского сезона основное внимание будет уделено козырю Ефимовой - 100 метрам.

В период подготовки Ефимова тренировалась в Турции и Швеции. В том числе она тренировалась со шведской звездой Сарой Шёстрём. В последнее время она оттачивает свою форму у себя на родине.

Хотя одна из самых известных спортсменок в брассе, литовка Рута Мейлутите, решила отказаться от участия в чемпионате Европы, ожидается, что конкуренция в Румынии будет очень плотной. Ефимова возглавляет европейский рейтинг на дистанциях 100 и 200 метров и занимает третье место на дистанции 50 метров, но это еще не предел ее возможностей.