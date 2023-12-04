Конфликт между Зеленским и Залужным, жалобы главе Пентагона и 400 млрд долларов на деоккупацию. Главное о разногласиях в Киеве

„Люди из Офиса президента разогнали ожидания общества до таких высот, что обычный обыватель ожидал по меньшей мере освобождения Крыма. А с ним — и западные партнеры Украины.

УП отмечает, что в Офисе президента Украины были обеспокоены ростом популярности Залужного. Ещё больше поднялся градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ после начала контрнаступления на юге.

„Все эти военные — с орбиты главкома Залужного, и их увольнение вносит нестабильность в командную вертикаль. Уголовное дело против Наева за оборону юга, которое у Залужного расценивают как попытку подобраться именно к нему, — ещё одна глава в этой истории“, — отмечает издание.

То есть решение Зеленского имело сложные последствия с военной точки зрения. Подобный эффект имеют и кадровые перестановки, такие как увольнение командующего ССО Хоренко, командующей медсил Остащенко или возможная отставка командующего Объединённых сил Наева, отмечает УП.

„Директор государственного бюро расследований Алексей Сухачёв пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его макнул: „Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу назвать свежие данные по мобилизации“. А там резкое падение по всем областям“, — рассказал на условиях анонимности один из участников того заседания.

Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, которое происходит в обход Залужного: „Прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнаёт часть информации от своих формальных подчинённых разве что на ставках, если узнаёт вообще“.

Источник из близкого окружения Залужного заявил, что для Зеленского якобы есть два вида ВСУ: „хорошие“, которыми командуют Александр Сырский [командующий Сухопутными войсками] и другие фавориты, и „плохие“, которые подчиняются Залужному.

Не будь этой политической раскрутки, военные проблемы боёв на юге было бы куда легче воспринять“, — отмечает УП.

Во время недавнего визита в Украину главы Пентагона Ллойда Остина ему сообщили, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории страны нужно сил и средств на 350–400 миллиардов долларов.

„Остину сказали про потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всём мире не собрать столько снарядов“, — заявил источник издания в Генштабе.

Кроме того, по словам источника, Остин рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП: „Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию“.

В Офисе президента Украины понимают, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере. Поэтому значительная часть команды Зеленского категорически против отставки Залужного.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что ситуация на фронте „зашла в тупик“, а украинское контрнаступление рискует смениться позиционной войной на долгие годы.

По его словам, за пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться лишь на 17 километров. Россия же 10 месяцев воевала вокруг Бахмута на востоке, „чтобы взять город размером шесть на шесть километров“.

„Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет“, — признался он.

Позже Зеленский заявил, что страна не может позволить себе патовую ситуацию на фронте.

„Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень много людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно будут потом воевать?