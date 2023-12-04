Президент Болгарии наложил вето на поставку бронетехники в Украину

Речь идет о передаче Украине 100 бронетранспортеров. Соответствующее соглашение было заключено МВД Болгарии и Минобороны Украины в августе, в конце ноября его ратифицировал парламент.

Предназначенные для Украины БТР были произведены около 40 лет назад, в МВД Болгарии назвали технику устаревшей. Однако Румен Радев настаивает на том, что эта бронетехника могла бы найти применение внутри страны, например, для охраны границы или для борьбы со стихийными бедствиями.

„Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом“, — цитирует „Радио Свобода“ заявление президента Болгарии.

У парламента есть возможность преодолеть вето президента, собирается ли он ей воспользоваться, не уточняется.

Румен Радев, а также выдвигавшие его в президенты „Возрождение“ и Болгарская социалистическая партия, ранее неоднократно высказывались против отправки военной помощи Украине.

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