Знаковое решение: в Эстонии бесплатную вакцину против вируса папилломы будут получать и мальчики
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила, что вакцинацию против вируса папилломы человека (на англ. human papillomavirus, HPV) рекомендуется делать и мальчикам. К тому же предлагается предоставить возможность задним числом бесплатно сделать прививку всем подросткам в возрасте 15-18 лет.
Таким образом, с февраля следующего года бесплатно вакцинироваться против HPV смогут все молодые люди в возрасте 12-18 лет, кто этого пожелает.
К тому же комиссия рекомендует изменить схему вакцинации и перейти с двух доз на одну.
Во всех странах Европы государство предлагает вакцинацию против HPV как девочкам, так и мальчикам. Исключение составляли Болгария и Эстония. Самая большая опасность подстерегает девочек: исследования, проведенные в США, доказали, что 98% случаев рака шейки матки связано с этим вирусом. Существует также риск развития рака влагалища, яичников, анального канала, гортани, глотки, а у мальчиков – половых органов. Так как HPV передается контактным путем, что вакцинация мальчиков также поможет предупреждению возникновения заболевания у девочек.
„Вакцинация против вызывающего рак вируса — один из простых, эффективных и безопасных способов снизить риск развития многих видов опухолей папилломы. По прогнозам ученых, если бы 80% мальчиков и девочек были вакцинированы, то было бы возможно практически избежать циркулирования среди населения потенциально опасных с точки зрения риска возникновения рака вирусов папилломы „- говорит член комиссии, семейный врач Пирет Роспу.
„Расширение возрастного диапазона для бесплатной вакцинации до 18 лет позволит защитить большее число молодых людей“, - отметила Роспу.
Женский врач Пирет Веэрус отмечает, что увеличение охвата вакцинацией особенно важно, так как Эстония находится среди стран Европы по заболеваемости раком шейки матки в первых рядах. „В Эстонии диагностируется в год более 300 различных случаев рака, вызванных вирусом HPV“, - сказала Веэрус.
„Курс вакцинации одной дозой показал свою достаточную эффективность, поэтому было принято решение перейти в основном на одну дозу. Другими словами, новая стратегия направлена на то, чтобы охватить больше молодых людей, и теперь мальчики тоже могут защитить себя и своих будущих партнеров от вируса, вызывающего рак“, - добавила она.
Что касается числа доз, то здесь исключением будут дети с ослабленным иммунитетом. Для них комиссия по иммунопрофилактике рекомендует схему вакцинации из трех доз. Дети с ослабленным иммунитетом более восприимчивы к инфекциям, и при обычной схеме вакцинации они не получат достаточной защиты.
С 1 февраля все молодые люди в возрасте до 18 лет (включительно) смогут сделать прививку от HPV бесплатно. Для лиц в возрасте 19 лет и старше вакцинация останется платной, согласно расценкам организации, проводящей вакцинацию.
По данным Минсоцдел, наибольшее распространение вирус HPV имел в 2021 году среди женщин в возрасте 30-60 лет — 8,8%, другими словами, почти каждая десятая женщина в этой возрастной группе была инфицирована вирусом HPV, потенциально опасным с точки зрения развития рака.
Переход на схему вакцинации из одной дозы поддерживается и Всемирной организацией здравоохранения.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике – это комиссия, консультирующая министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.
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