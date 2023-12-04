Знаковое решение: в Эстонии бесплатную вакцину против вируса папилломы будут получать и мальчики

Таким образом, с февраля следующего года бесплатно вакцинироваться против HPV смогут все молодые люди в возрасте 12-18 лет, кто этого пожелает.

К тому же комиссия рекомендует изменить схему вакцинации и перейти с двух доз на одну.

Во всех странах Европы государство предлагает вакцинацию против HPV как девочкам, так и мальчикам. Исключение составляли Болгария и Эстония. Самая большая опасность подстерегает девочек: исследования, проведенные в США, доказали, что 98% случаев рака шейки матки связано с этим вирусом. Существует также риск развития рака влагалища, яичников, анального канала, гортани, глотки, а у мальчиков – половых органов. Так как HPV передается контактным путем, что вакцинация мальчиков также поможет предупреждению возникновения заболевания у девочек.

„Вакцинация против вызывающего рак вируса — один из простых, эффективных и безопасных способов снизить риск развития многих видов опухолей папилломы. По прогнозам ученых, если бы 80% мальчиков и девочек были вакцинированы, то было бы возможно практически избежать циркулирования среди населения потенциально опасных с точки зрения риска возникновения рака вирусов папилломы „- говорит член комиссии, семейный врач Пирет Роспу.

„Расширение возрастного диапазона для бесплатной вакцинации до 18 лет позволит защитить большее число молодых людей“, - отметила Роспу.

Женский врач Пирет Веэрус отмечает, что увеличение охвата вакцинацией особенно важно, так как Эстония находится среди стран Европы по заболеваемости раком шейки матки в первых рядах. „В Эстонии диагностируется в год более 300 различных случаев рака, вызванных вирусом HPV“, - сказала Веэрус.

„Курс вакцинации одной дозой показал свою достаточную эффективность, поэтому было принято решение перейти в основном на одну дозу. Другими словами, новая стратегия направлена на то, чтобы охватить больше молодых людей, и теперь мальчики тоже могут защитить себя и своих будущих партнеров от вируса, вызывающего рак“, - добавила она.