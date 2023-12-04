МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: о „Троянских конях“ Европы на службе в российских конюшнях

Война в Украине, с ее многовекторностью и острой борьбой в информационном пространстве вынудила российскую пропаганду существенно видеоизмениться. Она стала принципиально „алогичной“, маскирующейся под естественный ход мыслей и поведение обычного гражданина. Ибо никакими рациональными доводами нападение в Украину оправдать нельзя…

Одной из целей российской пропаганды в войне является нейтрализация сопротивления в любых формах. Это мы наблюдаем на украинских территориях, которые Россия пытается контролировать, когда происходит попытка ментальной „переориентации“ детей и подростков, не говоря уже о взрослых.