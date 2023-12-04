04.12.2023, 19:00
МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: о „Троянских конях“ Европы на службе в российских конюшнях
Кто помогает российской пропаганде в странах Балтии?
ФОТО: myc.news
Для распространения дезинформации в Европе, кроме посольств, консульств и торговых миссий, „Россия использует такие неправительственные организации, как „Русский дом“, „Местный Координационный совет соотечественников“, „Местное объединение русистов/славистов/учителей русского языка и литературы“ партнеров Фонда „Русский мир“, „Фонд мира и взаимопонимания в Европе“, Местная сеть русских церквей и другие.
Война в Украине, с ее многовекторностью и острой борьбой в информационном пространстве вынудила российскую пропаганду существенно видеоизмениться. Она стала принципиально „алогичной“, маскирующейся под естественный ход мыслей и поведение обычного гражданина. Ибо никакими рациональными доводами нападение в Украину оправдать нельзя…