Мнение
04.12.2023, 19:00

МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: о „Троянских конях“ Европы на службе в российских конюшнях

 
Кто помогает российской пропаганде в странах Балтии?
Евген Цыбуленко
профессор права
Коллаж
Коллаж
ФОТО: myc.news

Для распространения дезинформации в Европе, кроме посольств, консульств и торговых миссий, „Россия использует такие неправительственные организации, как „Русский дом“, „Местный Координационный совет соотечественников“, „Местное объединение русистов/славистов/учителей русского языка и литературы“ партнеров Фонда „Русский мир“, „Фонд мира и взаимопонимания в Европе“, Местная сеть русских церквей и другие.

Война в Украине, с ее многовекторностью и острой борьбой в информационном пространстве вынудила российскую пропаганду существенно видеоизмениться. Она стала принципиально „алогичной“, маскирующейся под естественный ход мыслей и поведение обычного гражданина. Ибо никакими рациональными доводами нападение в Украину оправдать нельзя…

Одной из целей российской пропаганды в войне является нейтрализация сопротивления в любых формах. Это мы наблюдаем на украинских территориях, которые Россия пытается контролировать, когда происходит попытка ментальной „переориентации“ детей и подростков, не говоря уже о взрослых.

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