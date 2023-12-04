Исследование „Новой газеты“: что читают и смотрят русскоязычные диаспоры в Европе?(1)
После начала полномасштабной войны в Украине ЕС остановил вещание российских проправительственных СМИ: информационных агентств, телеканалов и онлайн-ресурсов. После запрета их аудитория — представители российских диаспор, довольно давно проживающие в странах Евросоюза, прежде всего в Германии, Латвии и Эстонии, — осталась без привычных им каналов информации, пишет Новая газета. Ее эксперты изучили русскоязычные диаспоры в Европе и пришли к выводу, что запрос на русскоязычное вещание для них все еще остается важным способом поддерживать и сохранять свою российскую идентичность. Причем у разных групп этот запрос выглядит по-своему.
Конформист, Чужак и Верующий
Среди русскоязычных европейцев распространены четыре группы сценариев медиапотребления. Каждый сценарий определяется ключевой мотивацией, отталкиваясь от которой проживающий в странах ЕС человек продолжает использовать источники на русском или местном языках.
Первая группа сценариев — „включенные“. Для таких пользователей потребление медиа — это форма политической активности или досуга. Они, как правило, тратят много времени, изучая новостные ресурсы, в том числе сравнивая русскоязычные источники с источниками на тех местных языках, которыми они владеют.
Именно „включенные“ медиапотребители задают тренды политических обсуждений в русскоязычных группах в соцсетях и таким образом влияют на позиции остальных.
Так, после 24 февраля 2022 года именно благодаря им доминирующее до этого обсуждение пандемии коронавируса и вводимых европейскими странами ограничений оказалось мгновенно вытеснено новостями о войне в Украине, которые подавались преимущественно с пророссийских позиций.
Для „инструментальных“ сценариев медиа — источник повседневного комфорта. Этот тип медиапотребителей редко демонстрирует интерес к политическим новостям как из России, так и из Европы. На русском языке они прежде всего ищут практическую информацию по адаптации к жизни в принимающей стране и рассчитывают на помощь других русскоязычных и широкие сети поддержки. Именно „инструментальные“ медиапотребители создают основной массив обсуждений в русскоязычных группах в соцсетях. Они избегают политических тем, в том числе потому что опасаются последствий за публичное выражение своей политической позиции.
При „инерционных“ сценариях пользователи считают, что знать о событиях в мире — это их „долг“, но специального интереса к медиа не проявляют. Для них просмотр новостей на русском языке — давно устоявшаяся рутина, которая дополняется их обсуждением в постоянном социальном кругу.
Именно „инерционные“ медиапотребители наиболее подвержены российской пропаганде. В первую очередь, это связано с тем, что телевидение — их основной источник информации.
„Переходные“ — четвертая группа сценариев, при которых медиа — проводник в экстремальном положении, помогающий человеку справиться со стрессом. В момент кризиса пользователь радикально расширяет список источников и объем потребляемой информации, что после острой фазы кризиса приводит к серьезному изменению всей палитры медиапотребления.
До 24 февраля такой стресс у русскоязычных пользователей, как правило, возникал из-за переезда. Однако сегодня группа переходных сценариев медиапотребления характерна и для тех, кто уже давно проживает в странах ЕС.
Побробнее об исследовании - здесь.
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