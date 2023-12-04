Исследование „Новой газеты“: что читают и смотрят русскоязычные диаспоры в Европе?

Конформист, Чужак и Верующий

Среди русскоязычных европейцев распространены четыре группы сценариев медиапотребления. Каждый сценарий определяется ключевой мотивацией, отталкиваясь от которой проживающий в странах ЕС человек продолжает использовать источники на русском или местном языках.

Первая группа сценариев — „включенные“. Для таких пользователей потребление медиа — это форма политической активности или досуга. Они, как правило, тратят много времени, изучая новостные ресурсы, в том числе сравнивая русскоязычные источники с источниками на тех местных языках, которыми они владеют.

Именно „включенные“ медиапотребители задают тренды политических обсуждений в русскоязычных группах в соцсетях и таким образом влияют на позиции остальных.

Так, после 24 февраля 2022 года именно благодаря им доминирующее до этого обсуждение пандемии коронавируса и вводимых европейскими странами ограничений оказалось мгновенно вытеснено новостями о войне в Украине, которые подавались преимущественно с пророссийских позиций.

Для „инструментальных“ сценариев медиа — источник повседневного комфорта. Этот тип медиапотребителей редко демонстрирует интерес к политическим новостям как из России, так и из Европы. На русском языке они прежде всего ищут практическую информацию по адаптации к жизни в принимающей стране и рассчитывают на помощь других русскоязычных и широкие сети поддержки. Именно „инструментальные“ медиапотребители создают основной массив обсуждений в русскоязычных группах в соцсетях. Они избегают политических тем, в том числе потому что опасаются последствий за публичное выражение своей политической позиции.

При „инерционных“ сценариях пользователи считают, что знать о событиях в мире — это их „долг“, но специального интереса к медиа не проявляют. Для них просмотр новостей на русском языке — давно устоявшаяся рутина, которая дополняется их обсуждением в постоянном социальном кругу.