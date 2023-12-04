МНЕНИЕ | Россия – не дикая страна, но в ней дикая власть, навязывающая обществу отсталость

Понятно, что путинская государственная гомофобия противоречит и русской традиции, и формальным положениям действующей российской Конституции. В ней, как в капле воды, отражается все строительство личной диктатуры. Если бы не было фальсифицированных выборов, в парламенте не могли бы оказаться неадекватные кликуши типа милоновых-мизулиных. Если бы Верховный суд не был бы, в течение многих лет, разобран по частям, а Конституционный суд не самоуничтожился, то очевидно незаконные „законы“, проведенные парламентом, были бы отменены.

И дело не только в системе государственной власти. Если бы не война и политические репрессии, из страны не были выдавлены все известные писатели, деятели науки и культуры, то в общественном дискурсе не могла бы доминировать нечисть типа соловьева-киселева-прилепина. Если бы не была запрещена общественная деятельность, то, конечно, телевизор и стадионы были бы заполнены не шаманами, а теми, кто по настоящему популярен: младшее поколение и те, за кем следят десятки миллионов в младшем поколении, абсолютно нормально и адекватно воспринимают ЛГБТК+ людей.

Впрочем, есть в этом решении и луч надежды. В погоне за властью и наживой Путин и его нечисть продолжают войну не просто против России в целом. Они воюют против десятков миллионов младшего поколения. Конечно, такие войны, бывает, выигрываются „стариками“: достаточно посмотреть на Иран. Но гораздо чаще правда, прогресс – все хорошее – в конечном счете побеждает.

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