Блогер RusDelfi: матчи „Ливерпуля“ в этом сезоне - это Бразилия, о которой в детстве говорили пацаны во дворах

Матчи „Ливерпуля“ в этом сезоне - это, конечно, та самая Бразилия, о которой в детстве говорили пацаны во дворах. Вот это „вы забьёте нам, сколько сможете, а мы вам - сколько захотим“.

21 матч в сезоне во всех турнирах, 15 побед, 4 ничьи, 2 поражения. В 11 матчах забивали 3 и более голов - для сравнения за весь прошлый сезон таких игр было 12 (в 2021-22 - 27 игр, и этот показатель, думаю, „Ливерпуль“ превзойдёт).

В 15 матчах забивали обе команды и сальдо голов конкретно по этим 15 матчам - 39:21. То есть забить „Ливерпулю“ не фокус - можно сказать, примерно две трети матчей команда начинает со счёта 0:1, но всё равно делает достаточно, чтобы даже низкое качество игры в обороне не мешало выжимать результат.

Ну, и слова про то, что „Ливерпуль“ начинает матчи со счёта не в свою пользу, не такая и лирика. В первые 15 минут команда 4 раза пропускала первой (ещё раз на 16-й, правда, там „Тулуза“ уже отыгрывалась на „Энфилде“), 6 раз проигрывала первый тайм, а всего по ходу 11 игр соперники вели в счёте. И вот всё равно 2 поражения пока всего - откровенно судейское от „Тоттенхэма“ и выездное от той же „Тулузы“ в игре сомнительной надобности, но что уж, не отбрасывать же её.

Научиться бы, в общем, играть с самого начала - и совсем хорошо будет.

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