Ответит ли Россия за нанесение вреда украинской природе?

Ущерб экологии Украины в результате начатой Россией войны власти в Киеве на сегодняшний день оценивают в 56,7 миллиарда евро. Вред, нанесенный природным ресурсам, имеет долгосрочные, часто необратимые последствия. Но заставить Москву компенсировать экологический ущерб и привлечь ее к ответственности будет непросто. Такой вывод следует из публичных слушаний, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 27 ноября, в рамках четвертого заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине.

Киев систематически фиксирует экологический ущерб

Для подсчета экологического ущерба, нанесенного войной, Украина разработала собственную методологию. „С первого дня войны мы запустили приложение „ЭкоУгроза“. Это официальный онлайн-инструмент, с помощью которого мы собираем информацию о вреде окружающей среде, нанесенном российской войной“, - говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. По его словам, военные действия уже привели „к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов“. Поэтому, по выражению министра, экологические последствия российской агрессии чувствуются и далеко за пределами Украины.

На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий: она составляет 30 процентов территории страны. А площадь покрытых лесом территорий, где идут военные действия, достигает почти 30 тысяч квадратных километров. „На их восстановление уйдет не менее 20 лет, - указал Стрелец. - 10 украинских национальных парков оккупированы, а некоторые уникальные экологические системы полностью уничтожены и восстановить их до первоначального состояния больше не удастся“.