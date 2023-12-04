МНЕНИЕ | Анти-гендерный терроризм. Почему российские власти объявили ЛГБТ экстремизмом и при чем тут Латвия

30 декабря Верховный суд РФ объявил несуществующую организацию „Международное движение ЛГБТ“ экстремистским сообществом. В XXI веке это беспрецедентный в мире шаг в преследовании ЛГБТК+-персон. Впервые в мире сексуальная ориентация фактически приравнена к терроризму. Для Латвии это предупреждение. Российская гомофобия отличается от европейской только жестокостью своего архаичного накала. Путинские гомофобы говорят на одном языке с европейскими.