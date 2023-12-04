Мнение
04.12.2023, 12:15

МНЕНИЕ | Анти-гендерный терроризм. Почему российские власти объявили ЛГБТ экстремизмом и при чем тут Латвия

 
Лев Кадик
журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Руслан Шамуков | Scanpix/ТАСС

30 декабря Верховный суд РФ объявил несуществующую организацию „Международное движение ЛГБТ“ экстремистским сообществом. В XXI веке это беспрецедентный в мире шаг в преследовании ЛГБТК+-персон. Впервые в мире сексуальная ориентация фактически приравнена к терроризму. Для Латвии это предупреждение. Российская гомофобия отличается от европейской только жестокостью своего архаичного накала. Путинские гомофобы говорят на одном языке с европейскими.

30 декабря Верховный суд РФ объявил несуществующую организацию „Международное движение ЛГБТ“ экстремистским сообществом. В XXI веке это беспрецедентный в мире шаг в преследовании ЛГБТК+-персон. Впервые в мире сексуальная ориентация фактически приравнена к терроризму. Для Латвии это предупреждение. Российская гомофобия отличается от европейской только жестокостью своего архаичного накала. Путинские гомофобы говорят на одном языке с европейскими.

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