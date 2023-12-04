Путин забрал управление аэропортом Пулково у иностранной компании

„Холдингу ВВСС“ с уставным капиталом 169 миллиардов рублей переходят 100% долей управляющей Пулково компании „Воздушные ворота Северной столицы“, принадлежащей Thalita Trading Limited.

Такое решение, говорится в документе, принято „в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств“.

Крупнейшими собственниками Thalita Trading Limited, писал „Коммерсант“, были „ВТБ Капитал“, РФПИ совместно с Mubadala и Baring Vostok, немецкая Fraport AG и катарский суверенный фонд QIA, владевшие примерно 25% компании каждый.

Во вновь созданной компании, отмечает The Bell, состав акционеров формально останется тем же, что и у „Воздушных ворот Северной столицы“, но российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.

Немецкая компания Fraport проверит сообщения об изъятии своей доли и изучит, „что это будет означать в будущем для нашего участия в аэропорту Санкт-Петербурга, которое мы приостановили с начала российской войны против Украины“, заявили Deutshe Welle в пресс-службе компании.

„Воздушные ворота Северной столицы“ получили Пулково в управление с 29 апреля 2010 года — до 2039 года. После начала российского вторжения в Украину немецкий холдинг Fraport заявил о планах выйти из капитала „Воздушных ворот Северной столицы“, однако в компании объясняли, что не смогут это сделать до 2025 года в соответствии с условиями контракта.

Это не первый случай, когда иностранные инвесторы теряют контроль над российскими активами. В июне Путин передал во „временное управление“ Росимуществу бизнес Carlsberg и Danone, которые после начала войны в Украине заявляли о намерении покинуть российский рынок. Carlsberg публично назвал действия России кражей. Позднее российские власти арестовали двух топ-менеджеров принадлежавшей Carlsberg „Балтики“, обвинив их в мошенничестве в особо крупном размере.

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