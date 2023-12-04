Эстонская пара керлингистов заняла третье место на этапе КМ

Этап КМ по керлингу среди смешанных пар, прошедший в Стерлинге (Шотландия) на выходных, стал сильнейшим международным турниром, состоявшимся в Европе в этом году.

Этап КМ проходил в четырех группах, в которых было проведено четыре поединка. Калдвеэ и Лилль обыграли всех своих соперников в группе и обеспечили место в четвертьфинале. Там эстонская пара обыграла шотландский дуэт Эйткен и Харди со счетом 10:7 и вышла в полуфинал. Однако на этой стадии эстонская пара уступила норвежцам Рённинг и Брандену со счетом 7:11 и заняла уверенное третье место.

Календарь соревнований ведущей пары эстонского керлинга Мари Калдвеэ и Харри Лилля в этом сезоне включает в себя несколько европейских этапов и турнир Большого шлема в Канаде. Цель сезона – попасть на чемпионат мира в смешанном парном разряде в Канаде в апреле следующего года, где будут начислены первые олимпийские очки.

Для того чтобы попасть на чемпионат мира, Калдвеэ и Лилль должны сначала выиграть чемпионат Эстонии в феврале. В настоящее время они тренируются под руководством ведущего финского тренера Томи Рантамяки.

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