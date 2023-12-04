МНЕНИЕ | Российский криминальный бизнес как угроза Украине и Европе

К сожалению, сейчас никто, кроме украинских правоохранителей и налоговиков, не озабочен бизнесом Олега Бойко и его партнёров в Европе. Западные санкции выстроены таким образом, что представляют собой угрозу только крупным российским олигархам, действовавшим в Европе до начала войны вполне открыто и официально покупавшим европейские активы, недвижимость, яхты и прочую роскошь. Между тем, если приносившие россиянам значительные доходы бизнес-схемы были качественно законспирированы с применением компаний в европейской юрисдикции (бóльшая часть того же финансового бизнеса 4Finance проводилось через фирмы, зарегистрированные на Мальте), а сами их бенефициары имели европейские паспорта (тот же Бойко много лет является гражданином Италии и Греции), проблем возникает значительно меньше. И вопрос, на наш взгляд, не столько в санкциях: в той же Канаде местные юристы помогли россиянину выйти из санкционного списка по банальной причине того, что он не имеет активов и не ведёт в Канаде никакого формально принадлежащего ему бизнеса – сколько в тщательном выявлении российских корней криминального предпринимательства в западных странах, которого даже в условиях войны, похоже, не становится меньше. Украинские власти и украинские журналисты в одиночку не могут победить в борьбе с ним и сотрудничество европейских правоохранителей с украинскими коллегами в этом контексте сейчас не менее важно, чем финансовая и военная поддержка Киева со стороны его западных союзников.