МНЕНИЕ | Российский криминальный бизнес как угроза Украине и Европе
В последнее время всё больше западных экспертов и политиков начинают выражать сомнение не только в перспективности поддержки Украины в её отражении кремлёвской агрессии, но и в эффективности политики санкций в отношении России. Откровенно говорится и о неизбежности „бесконечной войны“ в Европе, и о том, что Москве практически удалось выстроить сбыт своих энергетических ресурсов в обход ограничений цен на нефть даже при полном официальном эмбарго на покупку российского сырья со стороны Соединённых Штатов и стран Европейского Союза, пишет RusDelfi.lt.
Характерно, что скепсис распространяется и дальше – в том числе и на персональные санкции, введённые западными странами в отношении российских предпринимателей. Относительно недавно некоторые из них – включая одиозного владельца ряда прокремлёвских медиа Григория Березкина – были выведены из списка подсанкционных лиц ЕС, а буквально на днях Канада заявила о снятии санкций ещё с одного российского бизнесмена, Олега Бойко (который также состоял в санкционных списках Украины и Австралии как занятый „коммерческой деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине“). Этот предприниматель является одной из легенд российского бизнеса, уже около 20 лет входит в top-100 богатейших людей страны (сейчас его состояние оценивается в 1,1-1,3 млрд долларов), сделал состояние на крайне зарегулированном в России игорном бизнесе, а его связь с Кремлём дополнительно подчёркивается его ролью одного из руководителей российского паралимпийского движения (заметим: совсем недавно российские паралимпийцы неожиданно были допущены к Олимпийским играм-2024 в Париже).
Господин Бойко, который в последние десять лет превратился в одного из самых „интернационализированных“ российских бизнесменов, ещё с начала 2010-х активно переносил свой бизнес в Центральную Европу. В 2012 г. он купил 75% пакет акций в латвийской компании 4Finance, а в 2015-2016 гг. инвестировал значительные суммы в финский финансовый холдинг Euroloan Group и в немецкую онлайн-платформу кредитования Spotcap, предоставляющую кредитные услуги малому и среднему бизнесу. Компания 4Finance имеет интересную историю: по данным, представленным в расследовании журналистского консорциума EIC.NETWORK, вскоре после её основания к управлению фирмой подключились люди, близкие к премьер-министру Латвии Андрису Шкеле, в том числе его зять адвокат Эдгарс Дупатс и предприниматель Марис Мартинсонс, которые и обеспечили вхождение российского бизнесмена в её капитал (вполне успешного, мы должны заметить – сегодня 4Finance является одной из самых быстрорастущих микрокредитных организаций в Европе, выдавшей за время своей работы более 11,5 млн ссуд общим объёмом в 4 млрд евро).
Может показаться, что это дела давно минувших дней, тем более не имеющие в Польше никакого отношения. Между тем в последнее время в Украине чиновники и силовики начинают бить тревогу в связи с тем, что в страну поступает огромное количество электронных сигарет и жидкостей для них – причём как минимум половина рынка сегодня представлена полулегальными поставками, с которых украинский бюджет не получает никаких налогов (пресса также приводит сообщения о том, что в страну поставляются изделия китайских брендов HQD и VOZOL, которые попадали в центр скандалов в Европе из-за их низкого качества). Масштабы проникновения контрабандных вейпов в Украины таковы, что уже сегодня бюджет недополучает не менее 280 млн гривен в месяц на акцизных сборах, а поставки идут через акцизные склады, расположенные в Польше и Словакии.
Судя по всему, этим прибыльным бизнесом управляет сын бывшего партнёра Олега Бойко Марцис Мартинсонс, который через зарегистрированное в Латвии общество с ограниченной ответственностью SIA BFIN и цепочку подставных фирм владеет двумя торгующими продовольствием, алкоголем и табачными изделиями польскими компаниями: Evapify Polska Sp. z o.o. и Evapify Sp. z o.o. Президентом EVapify Polska является Петр Бялковски, а ее 100% владельцем – гражданин Латвии Мартиньш Бауманис, давний партнёр Олега Бойко по финансовому бизнесу. Руководителем EVApify является гражданин Польши Лукаш Нотопулос. Акцио-нерами этой компании являются SIA BFIN, SIA E-Alt, Nessa Limited и сам Лукаш Нотопулос. Фактически все владельцы и бенефициары этих компаний в период с 2011 по 2022 г. были прямо или косвенно вовлечены в европейский бизнес по микрокредитованию, участие в котором Олега Бойко позволило ему превратиться из небольшого дела в крупный финансовый холдинг.
Польша, согласно данным украинских расследователей, становится сегодня ключевой точкой в цепочке поставок контрафактной табачной продукции в Украину – подтверждением может служить история компании Aroma King, которая отметилась реализацией некондиционной продукции в Ирландии и затем перенесла свой бизнес в Центральную Европу. Хотя формально компания принадлежит с 2022 г. гражданке Польши, она была основана и управлялась членом пропутинской партии „Единая Россия“ и муниципальным депутатом из российской Калининградской области Дмитрием Шестерненко, а основной товар, который идёт через Польшу в Украину, поступает из Люксембурга, где соответствующим бизнесом руководит Александр Панеш, бывший сотрудник российской таможенной службы, в свое время проведший два года в нидерландской тюрьме за занятия контрабандой.
К сожалению, сейчас никто, кроме украинских правоохранителей и налоговиков, не озабочен бизнесом Олега Бойко и его партнёров в Европе. Западные санкции выстроены таким образом, что представляют собой угрозу только крупным российским олигархам, действовавшим в Европе до начала войны вполне открыто и официально покупавшим европейские активы, недвижимость, яхты и прочую роскошь. Между тем, если приносившие россиянам значительные доходы бизнес-схемы были качественно законспирированы с применением компаний в европейской юрисдикции (бóльшая часть того же финансового бизнеса 4Finance проводилось через фирмы, зарегистрированные на Мальте), а сами их бенефициары имели европейские паспорта (тот же Бойко много лет является гражданином Италии и Греции), проблем возникает значительно меньше. И вопрос, на наш взгляд, не столько в санкциях: в той же Канаде местные юристы помогли россиянину выйти из санкционного списка по банальной причине того, что он не имеет активов и не ведёт в Канаде никакого формально принадлежащего ему бизнеса – сколько в тщательном выявлении российских корней криминального предпринимательства в западных странах, которого даже в условиях войны, похоже, не становится меньше. Украинские власти и украинские журналисты в одиночку не могут победить в борьбе с ним и сотрудничество европейских правоохранителей с украинскими коллегами в этом контексте сейчас не менее важно, чем финансовая и военная поддержка Киева со стороны его западных союзников.
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