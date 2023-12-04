Кремль ждал, когда Запад „устанет от войны“, — и, кажется, верит, что дождался. Но означает ли это, что помощь союзников Украине сократится?

Но на деле речь канцлера не привела к существенным переменам, настаивает Родерих Кизеветтер — бывший офицер генштаба бундесвера, депутат бундестага от оппозиционной ХДС и эксперт по международной и оборонной политике. По его оценке, „за прошедшие полтора года мало что сделано в сфере обороны Германии“. Кроме того, страна по-прежнему не выполняет целевой показатель по уставу НАТО по расходам на оборону в два процента от ВВП, напоминает Кизеветтер.

Осознание масштаба проблемы пришло к немецким властям только после начала российского вторжения. 27 февраля 2022-го канцлер Олаф Шольц выступил с исторической речью о „смене эпох“ во внешней политике Германии — и провозгласил курс на модернизацию немецкой армии.

Во многом это связано с историей послевоенной Германии: после образования ФРГ в 1948-м и до создания бундесвера в 1955-м страна активно демилитаризировывалась. Затем, правда, началась холодная война, и военное производство возобновилось. Но СССР распался, холодная война закончилась — и правительство ФРГ снова перестало уделять внимание военной сфере.

Дело в том, что Германия долгое время практически не производила вооружение, напоминает Нико Ланге — военный эксперт и старший научный сотрудник в инициативе „Смена эпох“ Мюнхенской конференции по безопасности.

О том, что возможности бундесвера сильно ограничены, говорят все собеседники „Медузы“ — независимо от их партийной принадлежности.

Западные СМИ все чаще пишут , что союзники Украины „устали от войны“ — и, возможно, скоро задумаются о сокращении помощи стране в борьбе с российской агрессией. В США законопроект о помощи Украине (и Израилю) уже застрял в конгрессе. Одновременно главный европейский партнер Киева — Германия (по объемам помощи она уступает только Штатам), — наоборот заявил , что собирается удвоить поставки. Вместе с тем у Берлина и самого много проблем с военно-промышленным комплексом и экономикой. „Медуза“ поговорила с немецкими экспертами и политиками о ключевых трудностях, с которыми сейчас сталкиваются страны ЕС, — и рассказывает, сможет ли Европа и дальше помогать Киеву.

Теоретически европейская промышленность могла бы производить больше снарядов, уверен эксперт — если бы страны, такие как, например, Германия, Франция и Испания, вовремя выстроили систему долгосрочной систематической помощи Украине. Но Германия подобных гарантий помощи Украине не давала — на его взгляд, по причине ошибочных прогнозов на то, как будет идти война России и Украины.

„Украина в месяц расходует около 150 тысяч таких снарядов. Выходит, самые развитые в промышленном плане страны ЕС не могут быстрее производить такие простые вещи, как боеприпасы для артиллерии“, — констатирует Ланге.

Это общеевропейская проблема, продолжает Ланге. В качестве наглядного примера он приводит неудавшуюся инициативу Евросоюза по стимулированию производства боеприпасов для Украины — 155-миллиметровых снарядов для артиллерии западного производства, в которых особенно нуждается Киев. Изначально ЕС намеревался за 2023 год произвести миллион снарядов. Однако за десять прошедших месяцев Евросоюзу удалось произвести лишь четверть запланированного объема — 250 тысяч снарядов.

„Военное производство — очень долгий процесс, — объясняет Нико Ланге. — Даже если у меня есть деньги, я не могу взять и купить миллион боеприпасов — для этого нужно создать новую фабрику, нанять людей“.

Западные страны не успевают производить оружие. Они не ожидали, что война будет такой долгой?

К проблемам с производством, которое только начинает развиваться, добавляется „жуткая бюрократия“, тормозящая все процессы, подчеркивает Ланге. Бюрократическая система просто не способна принимать быстрые решения, что во время войны особенно опасно.

Как бы то ни было, поставляемых Украине вооружений — например, систем ПВО IRIS-T и артиллерийских установок PzH 2000 — не хватает. „Они не лежат у нас на складах, их надо сначала произвести“, — объясняет глава международного комитета бундестага Михаэль Рот. Некоторую технику приходится снимать со службы в бундесвере. Еще острее ситуация с производством боеприпасов, так необходимых на войне.

В свою очередь депутат от правящей партии СДПГ Михаэль Рот настаивает, что реформа бундесвера и „смена эпох“ — масштабный проект, который требует времени.

Нерешительность Германии в передаче вооружений признают сразу несколько собеседников „Медузы“ в бундестаге. „Если бы Германия раньше приняла решение о поставке необходимых Украине танков, ситуация на поле боя могла быть иной — контрнаступление ВСУ могло бы быть более успешным“, — убежден Робин Вагенер, депутат бундестага от партии „Союз-90“/“Зеленые“, член парламентских комитетов по обороне и международным отношениям. „Союз-90“/“Зеленые“ входят в правительственную коалицию, и сам Вагенер считает, что нужно ускорить поставки — от этого напрямую зависит эффективность украинской армии.

За последний год официальные заявления Киева на этот счет смягчились, но суть остается прежней. „Украина ожидает быстрых решений в этом вопросе, ведь любые промедления будут в пользу российской оккупационной армии“, — говорил в январе 2023-го советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинские власти действительно неоднократно говорили о медлительности Запада — и конкретно Германии — в передаче вооружений. Так, 5 июня 2022 года на тот момент посол Украины в Германии Андрей Мельник написал у себя в твиттере: „Тот факт, что Германия за 102 дня варварской войны на уничтожение цинично отказывается поставлять даже старые танки Leopard-1 и БМП Marder, войдет в историю. Это позор“.

Эксперт отмечает, что производство в Европе все же растет. По оценке Ланге, за следующий год объемы все-таки должны серьезно увеличиться — вопрос, что произойдет на фронте за этот год.

Кроме того, рассуждает Ланге, по всей видимости, западные партнеры так и не определились: какова конечная цель помощи Украине? Все солидарны в том, что Украина „не должна проиграть“, но нет единого понимания, что это значит: отступление российской армии к международно признанным границам, окончательное поражение России или лишь заморозку конфликта.

Немецкие власти ошибочно полагали, что война не затянется так надолго, продолжает Ланге, и из-за этого не решались вкладываться в долгосрочные проекты в военной индустрии. В результате, на его взгляд, теперь на это уходит еще больше времени. Ложные прогнозы были большой ошибкой не только немецкого правительства, но и многих других стран, убежден аналитик.

На вопрос „Медузы“, почему канцлер до сих пор не принял решение о поставках Taurus Украине, представитель канцелярии Шольца ответил, что „у федерального правительства нет новой информации по этому поводу“. Офис президента Украины также воздержался от комментариев.

При этом, по мнению Нико Ланге, опасения канцлера напрасны. Эксперт напоминает, что к серьезной эскалации не привели ни поставки ракет ATACMS из Штатов — ни атаки на Крымский мост .

„Горько наблюдать, что федеральное правительство [Германии по этому вопросу] расколото и все зависит только от федерального канцлера и очень небольшой группы его советников“, — резюмирует Кизеветтер.

„Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) еще в апреле 2023-го заявил , что удары по российской территории допустимы — как и поставки Киеву дальнобойного и высокоточного оружия“, — напоминает депутат от ХДС. Открыто выступает за поставку Taurus и другой однопартиец Шольца, председатель международного комитета бундестага Михаэль Рот (об этом он сам сказал в разговоре с „Медузой“).

Еще один яркий пример подобной нерешительности Германии — затянувшаяся дискуссия по поставке дальнобойной крылатой ракеты Taurus. Ответственность за промедление Кизеветтер возлагает непосредственно на канцлера, поскольку партии — партнеры по правящей коалиции выступают однозначно за поставки Taurus.

„Шольц сказал, что Германия поставит Киеву танки только в случае, если их поставят американцы. При этом США заверили его, что танки они поставлять не собираются. И после того, как Байден все-таки принял решение о поставках, Шольц тоже одобрил их поставку“, — напоминает депутат.

Причина такой осторожности — страх спровоцировать эскалацию с Россией, считает Кизеветтер. Он вспоминает, что в июне 2022 года Шольц в разговорах с немецкими политиками (публично канцлер об этом не заявлял) объяснял нежелание передавать танки Украине именно отсутствием соответствующего решения в Вашингтоне.

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер объясняет медлительность Берлина тем, что „в вопросе поставок вооружений Германия всегда оглядывается на США“. „Принципиальная позиция офиса канцлера в Германии заключается в том, что Германия всегда передает [Украине] только то, что США уже передали“, — объясняет военный эксперт Нико Ланге.

Однако напрямую связывать популярность праворадикальной партии AfD и политика Сары Вагенкнехт с усталостью немцев от войны в Украине Фишер не стала бы. По ее словам, эти политические силы набирают популярность в Германии в первую очередь благодаря игре на других чувствительных для немцев темах, таких как миграция и разочарование в действующем правительстве (в том числе потому, что депутаты не могут договориться по многим инициативам, обещанным во время предвыборной кампании).

„Речь об энергетическом кризисе и инфляции, которую спровоцировала война. Это так называемые вторичные последствия войны, которые люди ощущают на себе“, — продолжает эксперт. Именно эти темы охотно подхватывают популистские политические силы в Германии и в других европейских странах, обращает внимание Фишер.

С другой стороны, признаки усталости от войны в немецком обществе все же заметны, а поляризация мнений по этому вопросу усиливается, признает в разговоре с „Медузой“ старшая научная сотрудница Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) в Берлине Сабина Фишер. В первую очередь к этому ведут экономические последствия войны, с которыми сталкивается Германия и ЕС.

На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, большинство немцев по-прежнему осуждают российскую агрессию в Украине и высказываются за поддержку Киева. Об этом, в частности, свидетельствуют данные ноябрьского опроса компании Forschungsgruppe Wahlen для немецкого канала ZDF. 39% опрошенных считают, что Запад должен продолжать оказывать Украине военную поддержку на том же уровне, еще 29% — что эту поддержку нужно увеличить. Только 26% респондентов ответили, что выступают за сокращение военной помощи Киеву. Примерно такие же результаты показал и опрос, проведенный в июне 2023-го.

Все чаще говорят о том, что Запад „устал от войны“ в Украине. А немцы?

Тем временем пока Германия обсуждала поставку дальнобойных ракет, на повестке дня оказался вопрос о передаче истребителей, отмечает депутат от ХДС Родерих Кизеветтер. „И Люксембург входит в „коалицию истребителей“ — а Германия нет“.

Впрочем, Нико Ланге признает: „Тема помощи Украине становится предметом внутриполитической дискуссии в Германии — как и США“. Однако в конечном счете оказывать военную помощь Украине или нет, определяют не избиратели напрямую, а действующее правительство, напоминает в разговоре с „Медузой“ глава международного комитета бундестага Михаэль Рот. Он уверен: „Для этого [мирных переговоров] нужно, прежде всего, чтобы Путин был к этим переговорам готов. Я такой готовности не вижу. Чтобы получить реальный шанс закончить эту войну, нам нужна Украина, которая сможет приступить к переговорам с позиции силы“.

Что касается набирающей популярность Сары Вагенкнехт и опубликованного ею так называемого манифеста мира, здесь важно понимать один нюанс, продолжает Фишер. Вагенкнехт опиралась на опросы, согласно которым большинство немцев якобы выступают за „разрешение конфликта в Украине дипломатическим путем“, но методология таких исследований вызывает вопросы. „В первую очередь в них не сформулировано, что, собственно, значит дипломатическое решение в данной ситуации, — говорит исследовательница. — Противопоставление военного и дипломатического решений — в данном случае очень упрощенный взгляд“.

„Поэтому AfD пытается играть в первую очередь на темах „энергетика“, „инфляция“, „социальная несправедливость“, чтобы заручиться поддержкой избирателей — то есть на вторичных последствиях войны в Украине для Германии“, — заключает Фишер.

Отдельно исследовательница обращает внимание на то, что AfD, которая изначально занимала крайне пророссийскую позицию, вскоре после полномасштабного вторжения в Украину постаралась дистанцироваться от этой темы. Это было связано с тем, что подавляющее большинство немцев осудили вторжение в Украину, подчеркивает Фишер, — и такое отношение немцев к российской агрессии не изменилось, говорит она.

„Безусловно, усталость [немцев] от войны в Украине тоже добавляет этим политическим силам очков. Об этом говорят различные опросы , где людей просят назвать причины поддержки той или иной партии. Но этот ответ занимает далеко не первые строчки в списке причин, по которым люди поддерживают Вагенкнехт или AfD“, — добавляет Фишер.

Второй фактор риска для Киева — возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024-го. Он неоднократно критиковал действующее руководство страны за их подход к войне — и обещал, что сможет быстро урегулировать конфликт (впрочем, не раскрывая деталей своего плана).

На момент публикации конгресс так и не одобрил бюджет на 2024 год. Администрация Джо Байдена и представители обеих палат конгресса подчеркивают, что США продолжат оказывать помощь Украине — но вопрос в том, каким будет объем этой помощи.

О проблемах с поставками из-за разногласий в конгрессе США, в частности, уже сообщил 21 ноября телеканал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника. „У нас большие проблемы… Основные боеприпасы не поступают“, — сказал собеседник канала, добавив, что из-за этого Украина рискует потерять свои позиции на фронте.

Дальнейшей поддержке Украины со стороны США могут помешать несколько факторов. Первый — это разногласия в конгрессе США по объему помощи. Демократы и республиканцы вот уже несколько месяцев не могут договориться по этому вопросу. 20 октября Джо Байден попросил конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов, в том числе 61,4 миллиарда на помощь Украине и 14,3 миллиарда на помощь Израилю. В ноябре палата представителей, которую контролируют республиканцы, одобрила выделение денег Израилю, но не Украине, после чего демократы заблокировали законопроект в сенате.

Вашингтон с большим отрывом лидирует по объемам оказываемой Украине поддержки. При этом в начале ноября 2023-го в Белом доме сообщили , что 96% выделенных на помощь Украине средств уже потрачено.

Европейские политики уже сейчас говорят, что помощь от США может сократиться. Что тогда будет?

В любом случае все участники правительственной коалиции едины в том, что помощь Украине необходима — и гуманитарная, и финансовая, и военная, заключает Нико Ланге. Остается вопрос, каким будет новое коалиционное правительство: следующие выборы в бундестаг, на основании которых оно будет сформировано, пройдут летом 2025 года.

Почти два месяца идет другая война — и Израилю тоже нужна помощь Европы. Повлияет ли это на поддержку Украины?

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, который в ноябре летал в Штаты, поделился с „Медузой“ своими впечатлениями от рабочей поездки: „США ожидают большей инициативы от Европы и, в частности, от Германии по поддержке Украины“. Кизеветтер рассчитывает, что поддержка со стороны США „в целом сохранится, но добиться ее будет сложнее — и она явно не возрастет“. Это связано в том числе с тем, что США приходится тратить ресурсы на противостояние с Китаем , объясняет член международного комитета бундестага.

Опрошенные „Медузой“ немецкие политики и эксперты признают эту проблему. „Раньше помощь [Украине со стороны США] была несоразмерной — на США было больше всего [финансовых] обязательств, — говорит военный эксперт Нико Ланге. Европейские страны постепенно наращивают военную помощь, но без прежней поддержки со стороны США Европе будет намного тяжелее помогать Украине, уверен собеседник „Медузы“.

Об опасениях европейских лидеров по поводу сокращения американской поддержки Киева пишет и американский журнал Politico. „Европейские лидеры не питают иллюзий: в краткосрочной перспективе Европа не сможет заменить оружие, разведданные и дипломатическую поддержку, которую Киев получает от США“, — говорится в статье от 24 ноября. Покрытие американских расходов на поддержку Украины обойдется Европе примерно в 45 дополнительных миллиардов евро в год, подсчитал Politico. По оценкам издания, это 0,3% ВВП Евросоюза.

О том, что помощь США Украине может сократиться, предупредил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. „Мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится“, — сказал Боррель 11 ноября. Он признал, что перспективы скорой победы Украины нет, и призвал страны ЕС быть готовыми к продолжительному конфликту.

На помощь Украине со стороны Германии палестино-израильский конфликт повлиять не должен — так считают все опрошенные „Медузой“ спикеры. Пристальное внимание за ситуацией на Ближнем Востоке не мешает Берлину помогать Киеву, убежден Нико Ланге: „Наша помощь Израилю — это не те категории военной помощи, в которых нуждается Киев“.

В первой половине ноября стало известно, что Израиль обратился к Германии с просьбой предоставить им боеприпасы для военных кораблей. А до этого Минобороны страны сообщило, что готово вернуть Израилю два беспилотника Heron TP, ранее арендованных бундесвером для учебных целей.

Пока „речь идет о политической, а не военной поддержке“ Израиля, цитирует Писториуса немецкая радиостанция BR24. До сих пор Израиль просил Германию в основном о поставках медикаментов, в остальном все необходимое он уже и так получает от США, соглашается Родерих Кизеветтер.

Однако представители Украины обращают внимание на другую проблему на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке — трудности с поставками американских боеприпасов. Об этом заявил 16 ноября президент Владимир Зеленский. По его словам, уже сократились поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

„Не то чтобы США сказали: мы ничего Украине не дадим. Нет! Просто каждый сам борется за [боеприпасы]. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что нам принадлежит“, — подчеркнул Зеленский, выступая перед журналистами в Киеве. Американский телеканал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что с начала палестино-израильского конфликта власти США сократили поставки таких снарядов в Украину более чем на 30%.

Тем не менее на данный момент представители США уверяют, что Штаты и дальше будут обеспечивать Украину „всем необходимым для защиты своей территории“ — и война на Ближнем Востоке на это не повлияет. Насколько можно судить по открытым данным, на момент публикации этого текста сокращение поставок снарядов Украине действительно связано не с текущими потребностями Израиля (туда были поставлены снаряды с европейских баз, которые и так не планировалось поставлять Киеву) — а все с той же нерешенной проблемой финансирования американской военной помощи Украине.

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