Отец клайпедской мафии рассказал о своем кровавом прошлом: „Да, я убивал людей“

Лидер клайпедской мафии, осужденный за множество преступлений и содержащийся в Мариямпольской тюрьме, впервые решил рассказать о своем кровавом прошлом: находясь за решеткой, он помалкивал и не рассказывал о совершенных им преступлениях. Он пытался убедить власти в том, что он всего лишь честный бизнесмен.

„Я совершил тысячи преступлений, до 44 лет меня не удавалось поймать, меня нигде не задерживали, но в деле сказано, что за мной следили, — признается 65-летний Гайдюргис. — Я не оправдываю себя, не такой я человек, — да, я убивал, но не бабушек и дедушек, не детей, не женщин“.

По его словам, он всегда жил жизнью бандита. „Моя мать бросила меня, когда я был маленьким