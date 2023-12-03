Израиль сообщил о планах создать буферную зону на границе с сектором Газа после окончания боевых действий
Израиль сообщил нескольким арабским странам, что планирует создать буферную зону на границе с сектором Газа, чтобы предотвратить будущие нападения. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, Израиль уведомил об этом Египет, Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Кроме того, сообщение от Израиля получила Турция.
„Израиль хочет, чтобы буферная зона между Газой и Израилем предотвращала проникновение и нападение ХАМАС или других боевиков на Израиль“, — рассказал высокопоставленный представитель служб безопасности одной из стран региона.
Планы по созданию буферной зоны внутри сектора Газа подтвердил The Times of Israel израильский чиновник.
„Это мера безопасности, а не политическая мера. Мы не намерены оставаться на границе со стороны сектора Газа“, — сказал собеседник издания.
По его словам, в Израиле идут дискуссии о том, „каким мы хотим видеть сектор Газа, когда война закончится“. Создание буферной зоны, по мнению ЦАХАЛ, не позволит ХАМАС создать „военный потенциал вблизи границы и снова удивить Израиль“.
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