„Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил“. Виталий Кличко раскритиковал президента Украины

На вопрос, удивляет ли его падение популярности главы государства в противовес армии, Кличко ответил: „Нет“.

„Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил“, — заявил он.

„Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева.

Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи“, — сказал Кличко.

Он также заявил, что у него сейчас нет президентских амбиций: „Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли

существовать вообще. Путин не воспринимает Украину как независимое государство, это не секрет. Мы боремся за свою свободу и независимость“.

Мэр Киева согласился с заявлениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что война „зашла в тупик“.

„Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнерам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю“, — сказал Кличко.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что ситуация на фронте „зашла в тупик“, а украинское контрнаступление рискует смениться позиционной войной на долгие годы.

По его словам, за пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться лишь на 17 километров. Россия же 10 месяцев воевала вокруг Бахмута на востоке, „чтобы взять город размером шесть на шесть километров“.

„Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет“, — признался он.