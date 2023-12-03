Баскетбол
03.12.2023, 13:32

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“ одержал третью победу подряд

 

В эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Виймси“ обыграл дома команду „Латвийского университета“ (84:71).

Клуб „Виймси“ хорошо начал игру и быстро повел в счете 4:0. В середине первой четверти преимущество выросло до 9 очков, а после первой четверти они выигрывали со счетом 19:13. С преимуществом 25:23 молодые игроки „Виимси“ выигрывали в середине второй четверти. Через несколько минут они сделали рывок 11:0 и ушли на перерыв с преимуществом 46:29.

В третьей четверти игра выровнялась, но „Виймси“ удалось удержать большой перевес в счете и перед последней четвертью они выигрывали со счетом 67:48. Четвертую четверть хозяева площадки начали лучше.

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