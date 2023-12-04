Глава польской службы безопасности: у НАТО есть три года на подготовку к нападению России

Об этом Севьера сказал польскому изданию Nasz Dziennik, когда его спросили, согласен ли он с заявлением Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) о том, что Россия может напасть на страны НАТО, и у них есть пять-девять лет, чтобы подготовиться к этому.

Он признал, что этот анализ совпал с исследованиями США, но счел график немецких аналитиков слишком оптимистичным.

„Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, когда восточный фланг должен наращивать потенциал, который подал бы четкий сигнал для сдерживания российской агрессии“, — заявил глава польской службы безопасности.

По его словам, российская военная промышленность работает в три смены и в ближайшие три года может нарастить свой потенциал.

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