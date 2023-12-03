ВИДЕООПРОС | К врачу, семье, косметологу, в магазин, театр и в аптеку – вот зачем эстонцы и финны едут в Россию. Что случится, если границу закроют?(234)
Демократично ли прерывать семейные связи и запрещать свободу передвижения – задаются вопросом те, для кого путешествие из Эстонии в Россию – привычная часть жизни. Кто-то едет к врачам, косметологам, кто-то – к родным и друзьям. У всех свои важные причины посещения России. Репортеры RusDelfi спросили у людей, пересекающих границу в Нарве, как часто они ездят в соседнюю страну и как возможное закрытие границы повлияет на их жизнь?
„Печально, если закроют, у меня там семья, а работаю я в Таллинне, – говорит инженер, у которого семья живет в России и он, не смотря на эстонское гражданство, не может перевезти ее в Эстонию. – Буду выбирать, но, конечно, семья побеждает“. Он не боится, что придется искать работу в России, уверен в своей квалификации, но мужчина хочет жить и работать в своей стране. „Это плохо для Эстонии, я понимаю, что это политика, но для людей это плохо“, – считает он.
„На процедуры в Питер езжу раз в месяц, там выгоднее, чем здесь“, – говорит обаятельная девушка, которая только что вернулась в Эстонию вместе со своим парнем.
„В магазин, в аптеку хожу несколько раз в месяц“, – рассказывает женщина. Цены в Ивангороде ее радуют, качество тоже. „Соотношение цена-качество устраивает, почему бы не сходить“, – уточняет она.
Молодая женщина с ребенком быстрым шагом выходят из погранпункта. „Мы там получаем лечение, у сына российское гражданство, у меня нет никакого гражданства“, – делится она с нами своей историей. В России, по ее словам, сыну помогают, а в Эстонии не смогли установить диагноз ребенка.
„Не смогу посещать Россию, а для меня это важно“, – говорит мужчина, направляющийся с небольшим чемоданом в Санкт-Петербург на спектакль. Он путешествует в Россию регулярно, 6-7 раз в год. В основном в театр и на спортивные матчи, так как он активный футбольный болельщик.
„У меня там родственники, друзья, не критично, но будет неприятно, у меня квартира там была (в России – ред.), ее пришлось продать“, – рассказывает женщина, которая поправляет журналиста и уточняет, что она не ездит, а ходит в Россию. Она надеется, что еще сможет походить туда.
„Пусть закрывают, у меня эстонское гражданство, я не хожу на Россию“, – сообщает женщина. Как выясняется, она работает на погранпункте.
„Хочется, чтобы было открыто, у меня там больной родственник живет и есть маленький домик, печку топлю, собаку кормлю“, – эмоционально говорит женщина, которая очень часто ходит в Ивангород.
„Плохо, ездим не часто, но приходится“, – коротко отвечает женщина, которая только что приехала из Финляндии на микроавтобусе. „А я езжу постоянно, на учете у онколога“, – добавляет ее знакомая. Женщины спешат и быстро заходят в погранпункт.
„На меня это негативно повлияет, в Финляндии закрыли границу, я вот на автобусе из Хельсинки приехал, – рассказывает репортеру мужчина с финским гражданством. – Намного тяжелее сейчас добираться, а если закроют, то останется только вариант через Турцию. Мужчина ездит раз в месяц к семье.
„Это печально, что так происходит“, – говорит молодой мужчина, который остановился рядом с погранпунктом. Он с женой и маленькой дочкой. А еще – чемоданом и санками. Жена из России, у дочки, как и у обоих родителей российское гражданство. Молодой человек имеет вид на жительство в Эстонии. Он родился и вырос в Нарве, учился здесь. „Мы простые, от нас ничего не зависит“, – с сожалением добавляет он. „Жизнь не стоит на месте, а тут нас просто берут и отрезают, разве это демократия, если нам запрещают передвигаться так, как мы хотим?“ – задается риторическим вопросом мужчина.
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