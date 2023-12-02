Война на Ближнем Востоке: США обозначили Израилю красные линии после окончания перемирия

Для ХАМАС это борьба за выживание. Пока боевик ХАМАС может нажать на курок или запустить ракету по Израилю, он будет утверждать, что он непобедим.

Задача Израиля гораздо сложнее, несмотря на всю его подавляющую военную мощь.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поклялся сокрушительно отомстить ХАМАС за вторжение 7 октября, в результате которого боевики убили около 1200 человек, в основном — гражданских.

В первые часы после того, как израильская армия возобновила военную операцию, правительство еще раз назвало свои военные цели в сообщении в WhatsApp: „Освободить заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для жителей Израиля“.

Как этого достичь и что произойдет дальше — вот первостепенные вопросы, беспокоящие сейчас Нетаньяху, его политических союзников и врагов внутри Израиля, а также госсекретаря США Энтони Блинкена, совершившего с начала войны четыре поездки в Израиль и регион.

Возможно, Блинкен знал, что его попытка продлить то, что сам он назвал „гуманитарной паузой“, потерпит неудачу.

Вечером перед возобновлением боевых действий он заверил, что Америка поддерживает право Израиля на самооборону, и еще раз осудил ХАМАС.

Блинкен повторил свое настойчивое требование, „чтобы Израиль действовал в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, даже когда он сталкивается с террористической группировкой, которая не уважает ни то, ни другое“.

Затем он сделал свое самое резкое на данный момент заявление о том, как Израилю следует вести войну.

Это заявление следует процитировать целиком, так как это в чистом виде список того, что США ожидают от своего ближайшего союзника.

По словам Блинкена, „надлежит предпринять более эффективные шаги для защиты жизни мирного населения, в частности, четко и точно очерчивать районы в центре и на юге сектора Газа, где люди могут быть в безопасности и за пределами линии огня“.