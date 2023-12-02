02.12.2023, 17:21
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ обыграл в Раквере „Ригас Зелли“
В эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев/Крамо“ обыграл в Раквере латвийский клуб „Ригас Зелли“ (73:65).
В первой четверти преимущество переходило из рук в руки. В середине первой четверти „Калев/Крамо“ повел в счете 12:10 благодаря восьми очкам Крегора Эрмета, набранным за пять с половиной минут. Мэнни Суарес, который вскоре перенял эстафету, и хозяева выигрывали со счетом 20:17 в конце первой четверти.