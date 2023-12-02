ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ обыграл в Раквере „Ригас Зелли“

В первой четверти преимущество переходило из рук в руки. В середине первой четверти „Калев/Крамо“ повел в счете 12:10 благодаря восьми очкам Крегора Эрмета, набранным за пять с половиной минут. Мэнни Суарес, который вскоре перенял эстафету, и хозяева выигрывали со счетом 20:17 в конце первой четверти.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ на глазах у 541 зрителя владел инициативой, удерживая небольшой перевес под руководством Микка Юркатамме, и действующий чемпион Эстонии ушел на перерыв с небольшим преимуществом в счете 34:32. Во второй половине встречи „Калев“, надежно играл в обороне и выигрывал со счетом 58:45 после третьей четверти, а к третьей минуте четвертой четверти уже выигрывал с преимуществом в 20 очков (66:46).