Финский специалист возглавил сборную Эстонии по футзалу

По словам технического менеджера по футзалу Эстонского футбольного союза Теэта Алласа, они хотели дать сборной по футзалу новый старт, пригласив нового главного тренера. „Поиск главного тренера начался с желания привнести глоток свежего воздуха в работу тренеров и игроков нашей сборной по футзалу, и мы пришли к выводу, что Микко и Вилле - именно те люди, которые подходят для этой работы. Микко был очень хорошим игроком, Вилле - своеобразным тренером-мотиватором, и оба они начинали с того места, где мы сейчас находимся“, — объяснил Аллас. „Мы постараемся максимально использовать их знания и опыт работы в эстонской сборной по футзалу и, помимо всего прочего, воспитать в нашей команде менталитет победителя“.

39-летний Кютёля в течение 11 сезонов представлял лучший клуб Финляндии „Кампуксен Динамо“ в качестве игрока, с которым он выиграл пять чемпионатов Финляндии. В последнем из них, сезоне 2022/2023, Кютёля работал в клубе играющим тренером. В составе „Кампуксен Динамо“ он также пять раз участвовал в Лиге чемпионов УЕФА. Помимо финского клуба, Кютёля выступал за клубы высшей лиги Италии „Менегатти Металли С5“, „Футзал Тридентина“ и „Группо Фассина“.

Кютёля представлял сборную Финляндии по футзалу в 114 матчах, в которых забил 41 гол. На протяжении нескольких сезонов Кютёля признавался лучшим игроком Финляндии, а в 2013 году с 27 голами стал лучшим бомбардиром внутренней лиги.

Кютёля начал работать тренером в своем родном клубе в 2008 году, после чего тренировал молодежные команды „Кампуксен Динамо“, а также женскую и мужскую команды. Кроме того, Кютёля был главным тренером итальянской команды „Группо Фассина“ U17 и помощником тренера юношеской команды „Holstin Dynamo“ U12. Помимо прочего, Кютёля имеет степень магистра Университета Ювяскюля.