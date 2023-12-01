Подрыв железной дороги и атака на аэропорт в России: ФСБ указала на „латвийский след“

Уточняется, что подозреваемый 1988 года рождения якобы проходил подготовку в Екабпилсе.

„Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в городе Екабпилс (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань“,— цитируют ФСБ российские СМИ.

По версии СК РФ, 20 июля подозреваемый изготовил взрывные устройства и атаковал военный аэродром „Дягилево“ при помощи начиненных взрывчаткой квадрокоптеров. Тот же мужчина 11 ноября подорвал железнодорожные пути в Рязанском районе — с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии назвала эти заявления „классическим примером дезинформации“, сообщает латвийский „Дельфи“.

„Мы хотим подчеркнуть, что одна из целей такой деятельности — проверка того, насколько широкую аудиторию подобная дезинформация может охватить за пределами России. Такая деятельность также проверяет реакцию западных СМИ на подобные заявления и устойчивость к дезинформации. В этой связи мы призываем особо критично подходить к различным провокационным и, казалось бы, сенсационным заявления, источником которых являются российские институты и пропагандистские ресурсы“, — указали в СГБ.

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