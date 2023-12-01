Женская сборная Эстонии по футболу обыграла Казахстан и продлила свою победную серию в Лиге наций

Единственный гол в матче, который проходил в Астане, забила Кристина Банникова.

Сборная Казахстана нанесла девять ударов по воротам против семи у Эстонии, но так и не смогла сравнять счет в матче. Первый матч между этими двумя командами в Тарту в сентябре завершился вничью 0:0.

Женской сборной Эстонии гарантировала себе как минимум второе место в четвертой группе дивизиона С. У Эстонии 10 очков в пяти играх. В активе футболисток из Эстонии трехматчевая победная серия, в которой они обыграли дважды сборную Армении со счетом 4:1 и 5:1, а теперь обыграли Казахстан (1:0).

Свой последний матч в группе эстонские футболистки проведут 5 декабря против футболисток из Израиля, которые занимают первое место в группе. У Израиля тоже десять очков, но им еще предстоит сыграть две игры. В сентябре Эстония потерпела поражение от Израиля дома со счетом 5:0.

Игра 5 декабря определит, кто напрямую попадет в дивизион B как победитель своей группы, а кому придется надеяться на плей-офф. В плей-офф выйдут три лучших сборных, занявших вторые места в каждой из пяти групп дивизиона С.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.