Правда ли, что Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд?(1)
В ноябре 2023 года в интернете разошлась информация, что Турция направила в Гаагу иск против премьер-министра Израиля, обвинив его в организации геноцида в секторе Газа. Мы решили проверить, корректны ли подобные публикации.
О поданном в Международный уголовный суд (МУС) иске против Биньямина Нетаньяху сообщили в середине ноября многие российские СМИ (например, РИА „Новости“, „Ведомости“, Lenta.ru, „Парламентская газета“, „Москва 24“), также делились новостью пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook*) и блог-платформ. Информацию об иске к израильскому премьеру опубликовали и популярные Telegram-каналы: „Топор Live“ (800 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (716 000), „Раньше всех. Ну почти“ (436 000), Nexta Live (304 000), „Быстро и точно“ (239 000) и др. Также писали об этом блогер Анатолий Шарий (771 000 просмотров) и телеведущий Владимир Соловьёв (210 000).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, действительно, обвинил Израиль в военных преступлениях и нарушениях норм международного права при проведении военной операции в секторе Газа после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Такое заявление он сделал 15 ноября 2023 года, то есть примерно тогда же, когда начала расходиться новость об иске против Нетаньяху. Эрдоган назвал еврейское государство террористическим и призвал его лидеров ответить за свои преступления перед Международным уголовным судом в Гааге. Спустя две недели на выступлении перед своей партией Эрдоган повторил, что „Израиль будет привлечён к ответственности перед законом“, и добавил, что Нетаньяху „уже вписал своё имя в историю как мясник Газы“.
МУС рассматривает военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии и геноцид, которые были совершены гражданином государства — участника Римского статута (международного договора, в результате которого и был учреждён МУС), на территории государства-участника или в государстве, которое в конкретном случае признало юрисдикцию суда. Также в этом суде могут быть рассмотрены дела, направленные туда Советом безопасности ООН. Частично признанное Государство Палестина присоединилось к Римскому статуту в 2015 году, поэтому предполагаемые преступления в секторе Газа теоретически могут быть расценены как совершённые на территории государства-участника. При этом заявление должно быть подано либо непосредственно палестинской администрацией, либо Совбезом ООН, либо страной — участницей Римского статута (в отдельных случаях прокурор МУС может начать расследование по собственной инициативе). Турция, как и Израиль, в число подписантов документа не входит, поэтому не совсем понятно, каким образом Анкара могла подать в этот суд иск против Нетаньяху. „Проверено“ не удалось обнаружить на сайте Международного уголовного суда никакой информации о получении и тем более начале рассмотрения иска против премьера Израиля.
Новость о подаче Турцией иска о геноциде в секторе Газа против Нетаньяху появилась 14 ноября 2023 года. Это произошло после того, как турецкий адвокат Мукахит Биринджи опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter) пост о том, что он вместе с ещё двумя юристами Бураком Бекироглу и Метином Кюлюнком подал исковое заявление в Генеральную прокуратуру Стамбула. В своём твите юрист отметил, что заявление включает в себя 23 страницы, и выложил скан одной из них. Турецкое информагентство Anadolu сообщило, что прокуратура направила ходатайство в министерство юстиции Турции. Один из авторов обращения, Бекироглу, пояснил российскому информагентству ТАСС, что иск не был направлен в МУС, а находится на рассмотрении в турецком минюсте.
Несмотря на то что Турция, не будучи участницей Римского статута, не может инициировать расследование против Нетаньяху в МУС, она может привлечь к происходящему внимание прокуроров суда, которые, в свою очередь, могут начать расследование. Однако на момент написания разбора новостей о том, что министерство юстиции Турции передало обращение своих граждан в МУС, а гаагские прокуроры его приняли, не было.
Таким образом, Турция не подавала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд, так как, не будучи участницей Римского статута, не могла это сделать юридически. Трое турецких адвокатов как частные лица составили обращение с обвинениями в адрес израильского премьера и направили его в министерство юстиции Турции, которое может лишь передать его прокурорам МУС для привлечения внимания к возможным военным преступлениям в секторе Газа. Однако полноценным иском такой документ считаться не будет. Судя по информации, имеющейся на момент написания разбора, этого ещё не произошло.
Итог: Большей частью неправда