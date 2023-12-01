Правда ли, что Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , действительно, обвинил Израиль в военных преступлениях и нарушениях норм международного права при проведении военной операции в секторе Газа после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Такое заявление он сделал 15 ноября 2023 года, то есть примерно тогда же, когда начала расходиться новость об иске против Нетаньяху. Эрдоган назвал еврейское государство террористическим и призвал его лидеров ответить за свои преступления перед Международным уголовным судом в Гааге. Спустя две недели на выступлении перед своей партией Эрдоган повторил , что „Израиль будет привлечён к ответственности перед законом“, и добавил, что Нетаньяху „уже вписал своё имя в историю как мясник Газы“.

МУС рассматривает военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии и геноцид, которые были совершены гражданином государства — участника Римского статута (международного договора, в результате которого и был учреждён МУС), на территории государства-участника или в государстве, которое в конкретном случае признало юрисдикцию суда. Также в этом суде могут быть рассмотрены дела, направленные туда Советом безопасности ООН. Частично признанное Государство Палестина присоединилось к Римскому статуту в 2015 году, поэтому предполагаемые преступления в секторе Газа теоретически могут быть расценены как совершённые на территории государства-участника. При этом заявление должно быть подано либо непосредственно палестинской администрацией, либо Совбезом ООН, либо страной — участницей Римского статута (в отдельных случаях прокурор МУС может начать расследование по собственной инициативе). Турция, как и Израиль, в число подписантов документа не входит, поэтому не совсем понятно, каким образом Анкара могла подать в этот суд иск против Нетаньяху. „Проверено“ не удалось обнаружить на сайте Международного уголовного суда никакой информации о получении и тем более начале рассмотрения иска против премьера Израиля.