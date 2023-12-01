Очевидец услышал жуткий визг: чужие агрессивные собаки вынудили маленького Кенну сбежать из дома, куда он до сих пор не вернулся

„Сначала собаки напали на таксу, которая была поменьше, — она была серьезно изранена и находится на обезболивающих. К счастью, кости уцелели, и сегодня собака восстановила способность двигаться. Второй собаке удалось избежать нападения, а щенок гаванской породы выскочил из ворот и скрылся. По описанию очевидца, через несколько улиц его догнали собаки, и послышался услышал ужасный визг. Позже его якобы видели на вокзале“, - описывает ситуацию Кристин Керем, совладельца Кенну.

Кенну тщетно ищут с момента его исчезновения, как пешком и на машинах, так и с другими собаками. „Прочесан лес и все улицы Кийса и ближайших деревень до Аэспа - результат нулевой. Поиски продолжались целый день, и я только что вернулась из поездки по ближайшим деревням и тому же лесу. Собаку никто не видел. Это дает основание полагать, что собаку либо кто-то приютил, либо... она погребена под снегом“, - констатирует Кристин.

Поскольку она очень надеется на первый вариант, то назначила вознаграждение в размере 500 евро и возмещение всех затрат тому, кто найдет собаку, а также 100 евро за информацию, которая поможет найти Кенну.

Это черно-белая длинношерстная собака высотой в холке около 25 сантиметров и весом около четырех килограммов. „Я безумно благодарна за любую помощь! Если кто-то его увидит, лучше как можно скорее позвонить мне и не гоняться за ним, а подманить, желательно, встав к собаке боком и не глядя на нее“, - советует Кристин. „Поскольку на Кенну напали, мы не знаем, каково его состояние здоровья, но можем предположить, что он сильно испуган. Нам поможет любая информация, так как тогда мы будем понимать, в каком районе искать“.

Всех, кто что-либо знает о Кенну, просят позвонить по телефону 5343 4012.

Хозяйка Кенну просит сообщить также о собаках, которые совершили нападение: „Если кто-нибудь ранее сталкивался с белыми, полудлинношерстными овчарками, размером по колено, передвигавшимися парой, об этом также будет интересно услышать“, — добавляет Кристин.

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