01.12.2023, 18:02
Фьюри - самый сексуальный спортсмен мира: „Цыганский король“ обошел Роналду и Месси
ФОТО: | Action Images via Reuters
Британский боксер Тайсон Фьюри назван самым сексуальным спортсменом мира по версии Illicitencounters.
Фьюри занял первое место в рейтинге самых сексуальных спортсменов. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расположился на пятом месте в рейтинге, форвард сборной Аргентины Лионель Месси — на девятом.
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 34 победы (24 — нокаутом) и один поединок завершив вничью.
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