Фьюри - самый сексуальный спортсмен мира: „Цыганский король“ обошел Роналду и Месси

Фьюри занял первое место в рейтинге самых сексуальных спортсменов. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расположился на пятом месте в рейтинге, форвард сборной Аргентины Лионель Месси — на девятом.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 34 победы (24 — нокаутом) и один поединок завершив вничью.

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