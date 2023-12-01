Э-сигарета до сих пор самое эффективное средство отказа от курения

Исследование, проведенное по заказу Cancer Research UK, показало, что при использовании электронных сигарет отказ от курения на шесть месяцев во много раз более надежен, чем при помощи других упомянутых средств. А при использовании э-сигарет с содержанием никотина процент и вероятность отказа от курения были еще выше. В сводное исследование было привлечено 78 различных научных работ, в ходе которых было изучено поведение более 22 000 курильщиков.

Курение до сих пор остается одним из крупнейших глобальных рисков для здоровья. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курят и используют табачную продукцию другими способами 22,3 % людей в мире, и проблема огромна, поскольку курение не снижается, хотя оно убивает около половины курильщиков. Несмотря на то что большая часть потребителей табачной продукции хотели бы отказаться от своего порока, они не могут сделать этого окончательно, хотя рынок полон различных безопасных и надежных средств.

Э-сигареты работают за счет нагрева содержащей никотин и ароматизаторы жидкости, так что пользователь может вейпить вместо того, чтобы курить классическую сигарету. Согласно исследованию, шесть из 100 человек смогли бросить курить с помощью никотиновых пластырей и жевательной резинки, а при использовании электронных сигарет с никотином это число увеличивается до восьми, а иногда даже до двенадцати человек. Это означает, что вейпинг потенциально может заставить бросить курить дополнительно шесть человек.