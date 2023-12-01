Э-сигарета до сих пор самое эффективное средство отказа от курения
Исследование Оксфордского университета, опубликованное в 2022 году, еще раз подтвердило, что э-сигарета, или вейп до сих пор является самым эффективным способом отказа от курения. Она во много раз эффективнее других средств, таких как никотиновые подушечки, жевательная резинка и так далее.
Исследование, проведенное по заказу Cancer Research UK, показало, что при использовании электронных сигарет отказ от курения на шесть месяцев во много раз более надежен, чем при помощи других упомянутых средств. А при использовании э-сигарет с содержанием никотина процент и вероятность отказа от курения были еще выше. В сводное исследование было привлечено 78 различных научных работ, в ходе которых было изучено поведение более 22 000 курильщиков.
Курение до сих пор остается одним из крупнейших глобальных рисков для здоровья. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курят и используют табачную продукцию другими способами 22,3 % людей в мире, и проблема огромна, поскольку курение не снижается, хотя оно убивает около половины курильщиков. Несмотря на то что большая часть потребителей табачной продукции хотели бы отказаться от своего порока, они не могут сделать этого окончательно, хотя рынок полон различных безопасных и надежных средств.
Э-сигареты работают за счет нагрева содержащей никотин и ароматизаторы жидкости, так что пользователь может вейпить вместо того, чтобы курить классическую сигарету. Согласно исследованию, шесть из 100 человек смогли бросить курить с помощью никотиновых пластырей и жевательной резинки, а при использовании электронных сигарет с никотином это число увеличивается до восьми, а иногда даже до двенадцати человек. Это означает, что вейпинг потенциально может заставить бросить курить дополнительно шесть человек.
„Электронные сигареты с тех пор, как появились на рынке десять лет назад, породили много недоверия в средствах массовой информации и медицинской сфере. Поэтому многие люди отказались от э-сигарет как действенного вспомогательного средства при отказе от курения. К счастью, с каждым годом появляется все больше доказательных материалов о действенности э-сигарет. Исследование позволяет уверенно утверждать, что электронные сигареты с никотином на данный момент являются лучшим средством на пути отказа от курения“, – говорит одна из авторов исследования, адъюнкт-профессор Оксфордского университета, доктор Джейми Хартманн-Бойс.
Исследование также показало, что умеренные и тяжелые побочные эффекты при использовании электронных сигарет с никотином наблюдались редко. При использовании в течение до двух лет основными побочными эффектами были раздражение горла и рта, головная боль, кашель и тошнота. Но со временем эти побочные эффекты уменьшались и смягчались.
„Поскольку электронные сигареты не нагревают и не сжигают табак, их пользователь не получает смеси химических веществ, которые попадают в организм с обычным табаком и вызывают все заболевания, связанные с курением. Но следует помнить, что использование э-сигарет не безвредно и не без рисков, и эти устройства не должны использовать те, кто вообще не курит. Однако исследование показало, что э-сигареты с никотином вызывают лишь небольшую часть проблем со здоровьем по сравнению с настоящим курением. Мы не наблюдали ни одного случая, когда э-сигарета с никотином вызывала бы большие проблемы со здоровьем или заболевания. Однако следует отметить, что наше исследование длилось всего несколько лет. Каково долгосрочное влияние использования э-сигарет, пока неизвестно“, – добавляет другой автор исследования, преподаватель Оксфордского университета доктор Никола Линдсон.
Авторы исследования добавляют, что для получения более длительных и фундаментальных результатов необходимо собрать дополнительную информацию: например, как новые электронные сигареты, в которых используются лучшие по сравнению со старыми решения распределения никотина, влияют на отказ от курения по сравнению со старыми аппаратами. Также потребуется больше информации о долгосрочном влиянии использования э-сигарет.
„Разумеется, э-сигареты нельзя использовать тем, кто никогда раньше не курил, а кроме того, эти устройства не следует использовать молодым людям. Хотя долгосрочные последствия использования электронных сигарет с никотином еще недостаточно изучены, вред курения настоящих сигарет известен: каждый год в Великобритании более 55 000 человек умирают от рака легких, обусловленного курением“, – добавляет Мишель Митчелл, глава Cancer Research UK, заказавшей исследование.
Источник: исследование Оксфордского университета „Электронные сигареты для отказа от курения“.