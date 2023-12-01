Зеленский — о контрнаступлении ВСУ: мы не добились желаемых результатов

„У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны“, — сказал Зеленский во время общения с AP в Харькове.

На вопрос журналиста, доволен ли Зеленский результатами украинского контрнаступления, президент ответил так:

„Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться.

Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт“.

По словам президента Украины, Киев не получил от союзников все необходимое оружие, а ограниченные размеры Вооруженных сил Украины не позволяют вести быстрое наступление. „Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться“, — добавил Зеленский.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление летом 2023 года. Во второй половине июня Владимир Зеленский заявил, что наступление идет „медленнее, чем хотелось“. Говоря о причинах, Зеленский отмечал, что его замедляют в том числе огромные минные поля. В сентябре ВСУ объявили, что прорвали первую из трех, самую укрепленную линию обороны российских войск на южном фронте. Президент РФ Владимир Путин, комментируя контрнаступление ВСУ в начале октября, заявил, что „пока результатов нет, есть только огромные потери“.

В начале октября вооруженные силы РФ перешли в наступление в районе Авдеевки в Донецкой области. В Генштабе ВСУ заявили, что российские силы пытаются окружить город, в котором украинская армия еще в 2014 году создала укрепрайон. В ВСУ утверждают, что российская армия за месяц штурма Авдеевки потеряла десять тысяч человек. Минобороны Великобритании считает, что в октябре-ноябре 2023 года войска России понесли самые большие потери с начала войны.

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