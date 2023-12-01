Названа сумма, которую требует от Майка Тайсона избитый им в самолёте мужчина

Пострадавший сообщил, что с тех пор страдает от сильной головной боли и боли в шее. Кроме того, по его словам, есть и некоторые другие последствия нападения. В случае получения требуемой суммы мужчина не станет подавать иск против прославленного спортсмена, сообщает Чемпионат.

Напомним, инцидент произошёл в апреле 2022 года. Сообщалось, что потерпевший пытался поговорить с Тайсоном, сидя за его спиной, а тот просил оставить его в покое. После очередной попытки заговорить Майк нанёс мужчине несколько ударов по лицу.

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