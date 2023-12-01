МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Nordica - стомиллионные „авиапонты“

Хорошо помню жаркие обсуждения той поры. Еще не остыл „труп“ пущенной под банкротство Estonian Air, а политики и чиновники уже строили планы открытия новой авиакомпании, которая получила название Nordica. Им говорили: как же так, вот прямо сейчас хороним нашу „ласточку“, которая за более чем двадцать лет своего существования прибыльной была только один раз в 2005-м, – и что, опять?!