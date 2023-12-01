Мнение
01.12.2023, 13:00

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Nordica - стомиллионные „авиапонты“

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Кого накажут за такой провальный проект?
Андрей Деменков
публицист, автор медиапроекта "Прибалтаец"
Nordica
Nordica
ФОТО: Nordic Aviation Group

Этой истории могло не быть. То есть ее и не должно было быть. Потому что в 2015-м уже было очевидно, что переформатирование обанкротившейся национальной авиакомпании Estonian Air лишено смысла. Но это все же случилось. Вместо Estonian Air создали заведомо обреченную копию. И это стоило государственному бюджету сотни миллионов евро.

Хорошо помню жаркие обсуждения той поры. Еще не остыл „труп“ пущенной под банкротство Estonian Air, а политики и чиновники уже строили планы открытия новой авиакомпании, которая получила название Nordica. Им говорили: как же так, вот прямо сейчас хороним нашу „ласточку“, которая за более чем двадцать лет своего существования прибыльной была только один раз в 2005-м, – и что, опять?!

А теперь мы учтем наши ошибки и сделаем все по уму, обещали вышестоящие. Добьемся самоокупаемости новой компании, не обремененной застарелыми проблемами Estonian Air. Да и вообще – деньги не главное. Важнее государственный престиж. Ну как это наши народные избранники будут летать в Брюссель на самолетах латвийской airBaltic? Встречное напоминание о том, что Литва, у который потенциал воздушного трафика намного выше, еще в 2009-м отказалась от национальной авиакомпании – и чувствует себя нормально, не производило впечатления.

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RusDelfi
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