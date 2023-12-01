Пчелы против меда. Чего ждать от климатического саммита COP28 в нефтяном Дубае

Достичь целей Парижского соглашения все труднее с каждым днем. Потребление нефти и газа в мире увеличивается, поэтому растут и выбросы, несмотря на рекордный ввод в строй мощностей ветровой и солнечной энергетики.

До сих пор только одна Конференция ООН по вопросам изменения климата завершилась масштабным успехом — в 2015 году на СОР21 в Париже все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

А лидерам действительно не до того. Главы двух ведущих военных и экономических держав планеты — американец Джо Байден и китаец Си Цзиньпин — в Дубай не поедут. Открывать саммит в пятницу выпало британскому королю Карлу III, известному среди прочего бережным отношением к деревьям, пингвинам и окружающей среде в целом.

Людей волнует падение уровня жизни, миграция и рост цен. Они требуют тратить деньги на них, а не на климат. Власти даже тех стран, что были в авангарде борьбы с изменением климата, меняют повестку. Великобритания отказалась от части климатических обязательств, а в Нидерландах только что победила партия климатического скептика.

„Все это отвлекает мировых лидеров. В такой обстановке тяжелее о чем-либо договариваться“, — описал ситуацию Дэвид Сандалоу из Колумбийского университета, американский ветеран саммитов СОР, работавший в Белом доме, Госдепе и министерстве энергетики США.

А сложна потому, что к российскому вторжению в Украину добавилась война Израиля с ХАМАС, и все это на фоне постковидной инфляции в мире и энергетического кризиса в Европе из-за газовой войны Кремля с ЕС.

Актуальна потому, что мир переживает самый жаркий год в истории наблюдений, а в общем рейтинге самых жарких лет последние 9 лет занимают первые 9 строк.

В этом году задача как никогда актуальна и как никогда сложна.

В ближайшие две недели сначала президенты, короли и премьер-министры, а затем — эксперты и переговорщики почти всех стран мира попытаются продвинуться на пути в чистое прохладное будущее и предотвратить климатическую катастрофу, чреватую разрушительными катаклизмами, бедностью и массовой миграцией.

Планета уже примерно на 1,1-1,2°С теплее, чем была до индустриальной революции, и к концу века ученые прогнозируют потепление на 2,4-2,4°С.

Поэтому к конференции ООН приковано внимание. На ней весь мир может договориться ускориться или, наоборот, разругаться и притормозить „зеленую революцию“.

Чему посвящен СОР28, каких результатов реалистично ожидать и почему этот саммит выдался противоречивым, если не скандальным, еще до его начала?

Чего реально достичь на СОР28

Главными темами конференции станут подведение первых итогов Парижского соглашения, денежная компенсация бедным странам и роль ископаемого топлива в будущем. О них — ниже, а сначала о том, каким аршином мерить успех СОР28.

„Я много лет ездил на эти саммиты и могу сказать одно: там по определению все происходит очень и очень медленно, — сказал Дэвид Сандалоу, присутствовавший на самом первом СОР в Берлине в 1995 году. — На них собираются почти 200 стран, и каждый микроскопический шаг вперед требует согласия каждой из них. У всех разные интересы, и процесс согласования мучительно долгий“.

„Если ожидать от конференции ООН окончательного решения проблемы изменения климата, результатом любого СОР всегда будет разочарование. Если же судить по тому, насколько мы продвинулись в важных вопросах, тогда не исключен и определенный успех“.

Триумф или провал — станет ясно после 12 декабря, когда переговорщики согласуют финальный текст коммюнике. Опыт предыдущих климатических конференций ООН подсказывает, что драматичные ночные бдения могут затянуться еще на пару дней, но уже через две недели мы точно узнаем, о чем смогли договориться на этот раз.

Четыре главных темы саммита

1. Первая оценка успехов в борьбе с изменением климата

В статье 14 Парижского соглашения записано, что в 2023 году мир должен подвести первые итоги, после чего делать это каждые пять лет. Техническая оценка этих итогов была опубликована в сентябре, и ее выводы неутешительны: если не ускориться в деле снижения выбросов, целей Парижского соглашения не достичь.