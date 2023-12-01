Армия обороны Израиля объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа

„ХАМАС нарушил оперативную паузу и открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия“, — пишет пресс-служба.

Армия обороны Израиля также уточнила, что израильская авиация начала наносить удары по сектору. В пресс-службе заявили, что сообщат подробности позднее.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal писала, что Израиль и ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня еще на сутки. Официально стороны конфликта эту информацию не подтверждали.

Накануне боевики освободили восемь заложников, вместо согласованных десяти. При этом ЦАХАЛ подтвердил передачу Красному Кресту только шести человек, а МИД Израиля также сообщил, что на территорию страны были доставлены шестеро освобожденных.

Министерство иностранных дел Катара объяснило это тем, что две россиянки —Ирина Татти и Елена Труфанова, — которых боевики освободили 29 ноября, были включены в список обмена за 30 ноября. Ранее ХАМАС утверждал, что отпустили их „в ответ на просьбу российского руководства“, а ЦАХАЛ сообщал, что они были освобождены вне согласованного списка.

В свою очередь Израиль 30 ноября освободил 30 палестинских заключенных

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать 24 ноября. 27 ноября его продлили на два дня, а 30 ноября— еще на день. В рамках перемирия ХАМАС освободил более 60 заложников. При этом в плену у боевиков, по данным Израиля, остается около 160 человек.

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