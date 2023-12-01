Совместная инновационная разработка принесла дополнительную технологическую поддержку глазным врачам
Технологические и инновационные решения стали повседневной частью медицины, а постоянно развивающиеся цифровые решения помогают совершенствовать диагностику и лечение. Одним из таких решений является совместная разработка Клиники Тартуского университета и Dermtest, которая открывает перед офтальмологами новые возможности для диагностики заболеваний глаз и документирования лечения. Dermtest и Клиника Тартуского университета являются членами сообщества технологий здравоохранения Технополя.
В рамках совместной разработки создан пакет функций по обработке медицинских фотографий, касающихся глаза и области глаз, что помогает лучше документировать заболевания глаз, повышает качество информации, делает весь процесс более удобным для сторон, тем самым улучшая качество клинического лечения и результаты. Медицинский работник имеет возможность добавлять медицинские фотографии глаз и век – для документирования состояний, связанных с глазом и его областью, исходя из особенностей офтальмологии. Правильная визуальная документация также помогает облегчить участие пациента в процессе лечения.
Основатель и исполнительный директор Dermtest Прийт Круус сказал, что Pildivaatur (решение, позволяющее просматривать медицинские изображения) помогает врачам в диагностике и лечении различных заболеваний, связанных с человеческим телом. „Программное обеспечение в первую очередь создано для обработки медицинских фотографий и проблем с кожей, но оно также успешно применяется медицинскими работниками других специальностей“, — сказал Круус.
Однако он признал, что каждая специальность по-прежнему имеет разные потребности. Офтальмология включает диагностику патологий глаза и глазных придатков (века, глазницы, слезных протоков) и нарушений рефракции. Офтальмологи лечат медицинские проблемы, которые затрагивают как глаза, так и кожу вокруг глаз. Они также проводят хирургические процедуры. Именно этот и несколько других потенциальных вариантов использования привели к более широкой необходимости создания возможностей проверки глаз в Dermtest Pildivaatur.
Доктор Марис Ребане, офтальмолог клиники Тартуского университета, рассказал, что использует решение в первую очередь для регистрации патологий лица и век пациентов (родимые пятна, базалиомы, травмы и т. д.). С другой стороны, также можно сохранять изображения с увеличением через микроскоп, например, для мониторинга патологий, связанных со зрачком и радужной оболочкой. „Сохранение изображений, просмотр их на большом экране и сравнение помогают мне лучше оценить результаты лечения или изменения кожи, а также объяснить пациенту природу заболевания. В то же время записанное изображение также является юридическим документом для защиты пациента и моей работы в процессе лечения. Любая визуальная информация чрезвычайно важна при лечении глазных заболеваний, также важно, чтобы приборы и программное обеспечение работали слаженно и учитывали специфику работы врача-офтальмолога“, — сказал доктор Ребане.
Решение для проверки глаз может использоваться всеми больницами, которые уже используют Dermtest Pildivaatur, включая клинику Тартуского университета, Восточно-Таллиннскую центральную больницу, Западно-Таллиннскую центральную больницу, Пярнускую больницу, Ида-Вирускую центральную больницу и Нарвскую больницу. Он также активирован для семейных врачей, которые используют Dermtest Pildivaatur для фотографирования и отправки фото в государственный банк изображений, поскольку с нового года на государственном уровне также будет запущена электронная консультация взрослых в сфере офтальмологии, и определенные мероприятия в этом процессе также можно упростить с помощью решения Dermtest.
„Создавать новые цифровые решения в здравоохранении очень сложно, но мы увидели, что есть и необходимость, и возможность сделать конкретный шаг по улучшению одного потока услуг. Поэтому мы рады, что совместная разработка получила поддержку и что Клиника ТУ выступил в качестве важного участника и первого пользователя“, - прокомментировал Прийт Круус.
Совместная разработка осуществлялась при поддержке возглавляемого Технополем кластера Connected Health. Исследование софинансировалось из Структурных фондов Европейского Союза.
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