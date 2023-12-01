Совместная инновационная разработка принесла дополнительную технологическую поддержку глазным врачам

В рамках совместной разработки создан пакет функций по обработке медицинских фотографий, касающихся глаза и области глаз, что помогает лучше документировать заболевания глаз, повышает качество информации, делает весь процесс более удобным для сторон, тем самым улучшая качество клинического лечения и результаты. Медицинский работник имеет возможность добавлять медицинские фотографии глаз и век – для документирования состояний, связанных с глазом и его областью, исходя из особенностей офтальмологии. Правильная визуальная документация также помогает облегчить участие пациента в процессе лечения.

Основатель и исполнительный директор Dermtest Прийт Круус сказал, что Pildivaatur (решение, позволяющее просматривать медицинские изображения) помогает врачам в диагностике и лечении различных заболеваний, связанных с человеческим телом. „Программное обеспечение в первую очередь создано для обработки медицинских фотографий и проблем с кожей, но оно также успешно применяется медицинскими работниками других специальностей“, — сказал Круус.

Однако он признал, что каждая специальность по-прежнему имеет разные потребности. Офтальмология включает диагностику патологий глаза и глазных придатков (века, глазницы, слезных протоков) и нарушений рефракции. Офтальмологи лечат медицинские проблемы, которые затрагивают как глаза, так и кожу вокруг глаз. Они также проводят хирургические процедуры. Именно этот и несколько других потенциальных вариантов использования привели к более широкой необходимости создания возможностей проверки глаз в Dermtest Pildivaatur.