Врач Нарвской больницы: „Количество госпитализированных с ковидом растет, но не критично быстро“.
В Нарвской больнице на лечении от ковида находится 24 человека, болеют восемь сотрудников. С 1 декабря введен запрет на посещение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Корреспондент RusDelfi поговорила с врачом больницы, чтобы узнать, насколько серьезная ситуация с распространением ковида в Нарве и что предпринять, чтобы уберечь себя от больничного.
Статистика по госпитализированным с ковидом растет. В последние дни ноября, по словам главного врача Олева Силланда, пациентов было больше 20, а заболевших сотрудников - восемь.
Это не критично быстро, большого наплыва нет, рассказывает о текущей ситуации в больнице Татьяна Славкина, врач-терапевт клиники внутренних болезней. Многие, по ее словам, приходят в больницу и на третий-четвертый день начинают температурить, дают положительный тест на ковид. „Это говорит о том, что в больницу они попадают из дома уже с вирусом, но симптомы начинают проявляться в стационаре, и вследствие этого такие пациенты невольно заражают других“.
Госпитализируют в Нарве только тех пациентов, которым требуется лечение кислородом или лечение пневмонии. „Практика показывает, что в нынешнюю волну меньше требуется использовать аппараты вспомогательного дыхания, в реанимации и на искусственной вентиляции легких находится значительно меньше пациентов“, - говорит Славкина. Она отмечает, что смертельных случаев от ковида в Эстонии сейчас мало, 1-2 случая в неделю.
В больнице работают такие же люди, как и везде, и они тоже болеют ковидом и другими ОРЗ. Конечно, из-за этого нагрузка увеличивается на тех, кто остается на работе и еще здоров. „Но пока мы справляемся, и урезать плановую работу в больнице не планируется, а с экстренной работой мы в любом случае должны справляться, - говорит терапевт. - Все необходимые лекарства есть, с этим никогда проблем на было“.
Ковид у молодых и здоровых людей, а также у детей протекает как обычная респираторная инфекция с повышением температуры, кашлем, першением или болью в горле, головной болью, болью в мышцах, напоминает врач. У людей старшего возраста или имеющих хронические заболевания эта вирусная инфекция может протекать тяжелее и осложняться, например, воспалением легких и дыхательной недостаточностью. По словам врача, сейчас повсеместно распространяется штамм XBB и его вариации, новых не появляется.
Понять, ковид у вас или другое ОРЗ, без специфического теста невозможно, так как симптомы одинаковые при всех респираторных вирусах. Если же в семье кто-то болеет ковидом и это подтверждено тестом, то с большой вероятностью у следующего заболевшего в семье будет обнаружен тот же вирус.
На вопрос „Как не заболеть?“ терапевт отвечает, что в сезон ОРЗ это сложно сделать, хотя, конечно, можно. Ее советы: избегать массового скопления людей, не контактировать с больными, использовать маску в общественных местах, а также соблюдать „этикет“ кашля, мыть и дезинфицировать руки, оставаться дома и не подвергать риску заражения других людей, если вы плохо себя чувствуете.
„Если заболели - лечим симптомы: сбиваем температуру, принимаем отхаркивающие средства, используем капли в нос, полощем горло, много употребляем жидкости и прочее, как всегда в период ОРЗ,“ - объясняет Славкина. Но если становится трудно дышать, не хватает воздуха, температуру не сбить, чувствуется слабость в ногах, то стоит вызвать скорую, напоминает врач.
Вакцинацию врачи рекомендуют лицам, относящимся к группе риска. Это пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни. Вакцина направлена именно на распространяющийся сейчас штамм XBB, ее можно сделать, если после последней дозы вакцины или после заболевания ковидом прошло 6 месяцев, уточняют медики. Вакцина защитит ослабленных пациентов от тяжелого протекания ковида.
По словам терапевта из Нарвской больницы, большой активности в вакцинации горожане не проявляют, как впрочем и жители всей Эстонии.
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