Врач Нарвской больницы: „Количество госпитализированных с ковидом растет, но не критично быстро“.

Статистика по госпитализированным с ковидом растет. В последние дни ноября, по словам главного врача Олева Силланда, пациентов было больше 20, а заболевших сотрудников - восемь.

Это не критично быстро, большого наплыва нет, рассказывает о текущей ситуации в больнице Татьяна Славкина, врач-терапевт клиники внутренних болезней. Многие, по ее словам, приходят в больницу и на третий-четвертый день начинают температурить, дают положительный тест на ковид. „Это говорит о том, что в больницу они попадают из дома уже с вирусом, но симптомы начинают проявляться в стационаре, и вследствие этого такие пациенты невольно заражают других“.

Госпитализируют в Нарве только тех пациентов, которым требуется лечение кислородом или лечение пневмонии. „Практика показывает, что в нынешнюю волну меньше требуется использовать аппараты вспомогательного дыхания, в реанимации и на искусственной вентиляции легких находится значительно меньше пациентов“, - говорит Славкина. Она отмечает, что смертельных случаев от ковида в Эстонии сейчас мало, 1-2 случая в неделю.

В больнице работают такие же люди, как и везде, и они тоже болеют ковидом и другими ОРЗ. Конечно, из-за этого нагрузка увеличивается на тех, кто остается на работе и еще здоров. „Но пока мы справляемся, и урезать плановую работу в больнице не планируется, а с экстренной работой мы в любом случае должны справляться, - говорит терапевт. - Все необходимые лекарства есть, с этим никогда проблем на было“.

Ковид у молодых и здоровых людей, а также у детей протекает как обычная респираторная инфекция с повышением температуры, кашлем, першением или болью в горле, головной болью, болью в мышцах, напоминает врач. У людей старшего возраста или имеющих хронические заболевания эта вирусная инфекция может протекать тяжелее и осложняться, например, воспалением легких и дыхательной недостаточностью. По словам врача, сейчас повсеместно распространяется штамм XBB и его вариации, новых не появляется.