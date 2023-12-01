ПОДКАСТ | Лачин Алиев: Если вчера вы занялись сексом, а сегодня сделали тест и результат отрицательный, то это не значит, что все хорошо(4)
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодняшний гость выпуска подкаста „Поехали ко мне“ – председатель правления Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, Лачин Алиев. Обсудили, как ВИЧ распространялся в стране, сколько людей скрывают свой статус и то, почему женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции.
Сегодня в крупных городах Эстонии будут зажигать свечи в виде красной ленты толерантности в память о людях, умерших от СПИДа. Волонтеры сети людей, живущих с ВИЧ, будут раздавать презервативы и информационные материалы о сексуальном здоровье и предотвращении ВИЧ-инфекции.
Мероприятия пройдут в следующих городах:
Таллинн
Суур-Амеэрика, 1 (перед зданием Суперминистерства) в 17:00
Тарту
Рядом с памятником Пирогову в 18:30
Нарва
Петровская площадь в 12:00
Йыхви
Кесквяльяк, 4 в 13:00
Организация ЛЖВ сосредоточена на профилактике, диагностике и лечении ВИЧ-инфекции. Кроме того, сеть работает с гражданским обществом для того, чтобы уменьшить стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. Сотрудники регулярно проводят образовательные мероприятия по предотвращению распространения вируса и других инфекций, передаваемых половым путем.
Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.