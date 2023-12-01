Подкасты
01.12.2023, 12:15

ПОДКАСТ | Лачин Алиев: Если вчера вы занялись сексом, а сегодня сделали тест и результат отрицательный, то это не значит, что все хорошо

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Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом
По последним данным Департамента здоровья, за первые десять месяцев 2023 года зарегистрирован 161 случай заражения ВИЧ-инфекцией
По последним данным Департамента здоровья, за первые десять месяцев 2023 года зарегистрирован 161 случай заражения ВИЧ-инфекцией
ФОТО: Коллаж. Нина Брянцева | Delfi Meedia

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодняшний гость выпуска подкаста „Поехали ко мне“ – председатель правления Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, Лачин Алиев. Обсудили, как ВИЧ распространялся в стране, сколько людей скрывают свой статус и то, почему женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции.

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Тайм-коды:

  • 00:50 Нулевой пациент

  • 1:14 Как заразились остальные?

  • 2:20 Каким образом произошла передача инфекции первому пациенту?

  • 3:40 Большинство первых ВИЧ-позитивных людей уже умерло

  • 5:00 „Сейчас мы столкнулись с темой долгожительства среди ВИЧ-позитивных людей“

  • 7:10 Предрассудки, как метастазы проникли в головы людей

  • 8:50 За 19 лет больше 6000 человек было выявлено. Это стремительный скачок?

  • 11:20 Есть пять центров по лечению ВИЧ-инфекций

  • 12:53 Сколько по примерным оценкам в Эстонии людей, которые не знают о своем положительном ВИЧ-статусе?

  • 14:45 Пожилая пара, обоим далеко за 70, но они только недавно узнали о своем ВИЧ-статусе

  • 15:35 Маша: „Мой семейный врач мне ни разу не предлагал сдать тест на ВИЧ“

  • 15:40 Маша о том, как часто сдавала тест на ВИЧ

  • 16:24 „Меня это не касается. А почему?!“

  • 16:35 В СМИ до сих пор используют клише: Жертвы! Чума! Смертельная болезнь!

  • 17:20 Каждый человек должен хотя бы изредка сдавать тест на ВИЧ

  • 18:15 Маша о том, что в длительных моногамных отношениях люди реже делают тесты на ВИЧ (личная история)

  • 20:55 „Нам десятилетиями вдалбливали, что есть неприличные заболевания“

  • 22:30 Маша: „Я предложила мужу сдать тест на ВИЧ, он отказался: „ну мы же друг другу не изменяем“. Как убедить?“

  • 23:50 Раньше для профилактики использовали страшилки, сегодня это уже не эффективно

  • 25:15 Пути передачи ВИЧ-инфекции

  • 27:30 „Я тебя люблю, давай вместе сделаем тест на ВИЧ“

  • 28:30 Артур о том, сколько раз и почему сдавал тест на ВИЧ

  • 29:40 „Мне кажется пропаганда может сильно повлиять“

  • 29:56 Что останавливало Артура от того, чтобы сходить провериться?

  • 31:40 „Предубеждения приводят к тому, что люди гибнут“

  • 32:00 „Я долгие годы боролся с онкологией, и я жив благодаря тому, что вовремя узнал о своем диагнозе“

  • 32:52 „Какой процент заражения в Эстонии связан именно с сексуальным поведением?“

  • 33:55 Женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции. Почему?

  • 34:29 „Вирус не передается непосредственно от секса“

  • 35:55 Предконтактная профилактика ВИЧ предоставляется мужчинам, имеющим секс с мужчинами и дискордантным парам

  • 36:55 Что нужно сделать мужчинам, имеющим секс с мужчинами, чтобы получить таблетки для профилактики

  • 37:33 Есть ли у женщин доступ к этому препарату?

  • 38:10 Сколько стоят профилактические препараты и препараты для людей, живущих с ВИЧ?

  • 39:25 Есть ли закон, обязывающий человека сообщать о своем позитивном ВИЧ-статусе сексуальному партнеру?

  • 40:57 „Каждый должен защищать себя“

  • 42:30 ВИЧ-позитивный человек может заразиться ВИЧ-инфекцией другого типа

  • 44:20 „Тест показывает результат здесь и сейчас. Есть периоды окна, когда антитела еще только формируются“

  • 44:35 „Если мы вчера занялись сексом, а сегодня я сделал тест и результат отрицательный, то это не значит, что у меня все хорошо“

  • 45:00 Какую поддержку в центре ЛЖВ оказывают людям, которые узнали о том, что у них позитивный ВИЧ-статус?

Сегодня в крупных городах Эстонии будут зажигать свечи в виде красной ленты толерантности в память о людях, умерших от СПИДа. Волонтеры сети людей, живущих с ВИЧ, будут раздавать презервативы и информационные материалы о сексуальном здоровье и предотвращении ВИЧ-инфекции.

Мероприятия пройдут в следующих городах:

Таллинн

Суур-Амеэрика, 1 (перед зданием Суперминистерства) в 17:00

Тарту

Рядом с памятником Пирогову в 18:30

Нарва

Петровская площадь в 12:00

Йыхви

Кесквяльяк, 4 в 13:00

Организация ЛЖВ сосредоточена на профилактике, диагностике и лечении ВИЧ-инфекции. Кроме того, сеть работает с гражданским обществом для того, чтобы уменьшить стигму и дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. Сотрудники регулярно проводят образовательные мероприятия по предотвращению распространения вируса и других инфекций, передаваемых половым путем.

Помимо сайта, следить за организацией можно на страницах в Facebook и Instargam.

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