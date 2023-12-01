ПОДКАСТ | Лачин Алиев: Если вчера вы занялись сексом, а сегодня сделали тест и результат отрицательный, то это не значит, что все хорошо

00:50 Нулевой пациент

1:14 Как заразились остальные?

2:20 Каким образом произошла передача инфекции первому пациенту?

3:40 Большинство первых ВИЧ-позитивных людей уже умерло

5:00 „Сейчас мы столкнулись с темой долгожительства среди ВИЧ-позитивных людей“

7:10 Предрассудки, как метастазы проникли в головы людей

8:50 За 19 лет больше 6000 человек было выявлено. Это стремительный скачок?

11:20 Есть пять центров по лечению ВИЧ-инфекций

12:53 Сколько по примерным оценкам в Эстонии людей, которые не знают о своем положительном ВИЧ-статусе?

14:45 Пожилая пара, обоим далеко за 70, но они только недавно узнали о своем ВИЧ-статусе

15:35 Маша: „Мой семейный врач мне ни разу не предлагал сдать тест на ВИЧ“

15:40 Маша о том, как часто сдавала тест на ВИЧ

16:24 „Меня это не касается. А почему?!“

16:35 В СМИ до сих пор используют клише: Жертвы! Чума! Смертельная болезнь!

17:20 Каждый человек должен хотя бы изредка сдавать тест на ВИЧ

18:15 Маша о том, что в длительных моногамных отношениях люди реже делают тесты на ВИЧ (личная история)

20:55 „Нам десятилетиями вдалбливали, что есть неприличные заболевания“

22:30 Маша: „Я предложила мужу сдать тест на ВИЧ, он отказался: „ну мы же друг другу не изменяем“. Как убедить?“

23:50 Раньше для профилактики использовали страшилки, сегодня это уже не эффективно

25:15 Пути передачи ВИЧ-инфекции

27:30 „Я тебя люблю, давай вместе сделаем тест на ВИЧ“

28:30 Артур о том, сколько раз и почему сдавал тест на ВИЧ

29:40 „Мне кажется пропаганда может сильно повлиять“

29:56 Что останавливало Артура от того, чтобы сходить провериться?

31:40 „Предубеждения приводят к тому, что люди гибнут“

32:00 „Я долгие годы боролся с онкологией, и я жив благодаря тому, что вовремя узнал о своем диагнозе“

32:52 „Какой процент заражения в Эстонии связан именно с сексуальным поведением?“

33:55 Женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции. Почему?

34:29 „Вирус не передается непосредственно от секса“

35:55 Предконтактная профилактика ВИЧ предоставляется мужчинам, имеющим секс с мужчинами и дискордантным парам

36:55 Что нужно сделать мужчинам, имеющим секс с мужчинами, чтобы получить таблетки для профилактики

37:33 Есть ли у женщин доступ к этому препарату?

38:10 Сколько стоят профилактические препараты и препараты для людей, живущих с ВИЧ?

39:25 Есть ли закон, обязывающий человека сообщать о своем позитивном ВИЧ-статусе сексуальному партнеру?

40:57 „Каждый должен защищать себя“

42:30 ВИЧ-позитивный человек может заразиться ВИЧ-инфекцией другого типа

44:20 „Тест показывает результат здесь и сейчас. Есть периоды окна, когда антитела еще только формируются“

44:35 „Если мы вчера занялись сексом, а сегодня я сделал тест и результат отрицательный, то это не значит, что у меня все хорошо“