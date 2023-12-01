Один укол - и щенок скончался. Что за собак продают в Нарве за 700 евро?

„Полтора года назад я и дочка решили взять себе по щенку чихуахуа. Этот заводчик занимается разведением кошек и собак, и мы ничего плохого не заподозрили. Мы взяли двух девочек. К сожалению, девочка Дуся оказалась очень больна: дома я заметила, что она мало играет, не общается с человеком, вялая, - рассказывает Евгения. - Заводчица Анна утверждала, что собака просто привыкает к новому дому, что она скромная. Дусе очень быстро становилось хуже, она стала часто и тяжело дышать, перестала есть сама, я кормила ее с рук. Я сразу написала Анне, но та предположила, что так на щенка влияет жара. Я поняла, что дело серьезное, и побежала в ветклинику, где выяснилось, что у щенка не раскрылось легкое, оно не прослушивалось. Кроме того, у щенка было увеличено сердце. Мы приняли решение вернуть Дусю заводчице, которая обвинила меня, что я довела животное до такого состояния“.